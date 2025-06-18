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Erdemli’de Yangın Hızla Söndürüldü

ORMANLIK ALANDA YAŞANAN YANGININ NEDENİ VE MÜDAHALE

Mersin’in Erdemli ilçesinde ormanlık alanda meydana gelen bir yangın, havadan ve karadan yapılan müdahale ile söndürüldü. Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı kırsal Elbeyli Mahallesi sahasında ormanlık alanda yangın patlak verdi. Yangını gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Komuta Merkezi’ne bildirdi.

BÖLGEYE MÜDAHALE EKİPLERİ GÖNDERİLDİ

Acil çağrı sonrası, Orman Müdürlüğü’ne bağlı yangın söndürme ekipleri bölgeye sevk edildi. Yangın bölgesine ulaşan 3 arazöz, 2 su tankı ve 1 yangın söndürme helikopteri, orman işçileri ile birlikte yangına müdahale etmeye başladı. Havadan ve karadan gerçekleştirilen ekiplerin yaklaşık 2 saat süren müdahalesinin ardından alevler kontrol altına alındı. Şu an bölgede ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

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