Erdemli’de Yeni Güvenlik Önlemleri Alındı

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

MERSİN’in Erdemli ilçesindeki Kızkalesi tatil beldesinde, turizm sezonunun başlangıcıyla birlikte güvenlik tedbirleri artırıldı. Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Mersin Emniyet Müdürlüğü’nden gelen Çevik Kuvvet personeli, uzman ekiplerle desteklenerek Erdemli sahil bandı ve Kızkalesi bölgesinde yeni güvenlik önlemleri uygulamaya konuldu. Bu yeni önlemlerin bir parçası olarak, sahil alanındaki hırsızlık ve diğer asayiş olaylarına daha etkin müdahale sağlamak üzere ‘Plaj Polisi’ birimi kuruldu.

PLAJ POLİSLERİ GÖREV BAŞINDA

Yaya ve scooter araçlarla devriye gezilen alan, sahil bandının tamamının kontrol altına alınarak olaylara hızlı müdahaleyi sağlamayı hedefliyor. Plaj polisleri, turistlerin can ve mal güvenliğini garanti altına almanın yanı sıra, aşırı müzik yayını, gürültü, dilencilik ve hanutçuluk gibi rahatsız edici durumları önleyerek sakin ve huzurlu bir tatil ortamı yaratmayı amaçlıyor.

DESTEKLERİYLE GÜVENLİK TEDBİRLERİ ARTIK GÜÇLÜ

Kızkalesi Kültür ve Turizm Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Şirin Öztop, alınan güvenlik önlemlerinin önemine değinerek, “Esnaf ve işletmeciler bu konuda çok mutlu. Özellikle turizm polisimizin bulunması ve lisan bilmeleri gerçekten çok kıymetli. Olay yerine müdahale noktasında hızlı hareket kabiliyetine sahip olmaları, gelen misafirlerin burayı tercih etmesinde de önemli bir etken olacaktır.” diye konuştu.