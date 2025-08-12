Erdemli’de Yılanı Yakalayıp Su Verdiler

ERDEMLİ’DE YILANLA SAMİMİ ANLAR

Mersin’in Erdemli ilçesinde çiftçi Ferhat Gök, tarlasında karşılaştığı bir yılanı el ile yakalayıp ona su içirdi. Gök, yılanla bir süre ilgilendi ve onu okşayıp öptükten sonra doğaya bıraktı. Harfilli Mahallesi’nde bahçesinde salatalık yetiştiren Gök, sulama yaparken yılanın bitkiler arasında dolaştığını gördü.

YILANIN ZARARSIZ OLDUĞUNU BELİRTTİ

Hızla yılanı yakalayan Ferhat Gök, öncelikle ona su içirdi. Gök, yılanı okşayıp yanındaki işçilere poz vermek için boynuna doladı. O esnada yılandan korkarak uzaklaşan işçiler, bu anları cep telefonuyla kaydetti. Gök, yılanın zararsız olduğunu ifade ederek, onu daha sonra doğal yaşamına geri saldı.