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Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu, Anneler Günü’nü kutladı

ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİYLE BULUŞMA

Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu, Anneler Günü dolayısıyla şehit ve gazi aileleriyle bir araya geldi. Tetikoğlu ile eşi Bilgin Tetikoğlu, Erdemli Öğretmenevi’nde düzenlenen etkinlikte, şehit ve gazilerin anneleri ile eşlerinin özel günlerini kutladı.

ANNELERE DUYULAN SAYGI

Etkinlikte annelerle sohbet eden Tetikoğlu, “Anneler, içimizde, ruhumuzda ve toplumsal yaşamımızda hep ön plandalar.” ifadesini kullandı. Programa Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara ve eşi Aysel Kara da katıldı.

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