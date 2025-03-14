Haberler

Erden Timur’dan Yabancı Hakem Yorumu

ERDEN TIMUR’UN GÖRÜŞLERİ

Galatasaray’ın eski Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, sarı-kırmızılı ekibin Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında oynayacağı Antalyaspor maçını izlemek için RAMS Park’ı ziyaret etti. Timur, karşılaşma öncesinde yabancı hakemler hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

TARAFTARLARLA SOHBET

Erden Timur’a taraftarlar tarafından, “Erden Bey derbide sizce yabancı hakem olmalı mı, bu konuda bir düşünceniz var mı?” şeklinde bir soru yöneltildi. Timur, bu soruya verdiği yanıtında, “Adalet gereği olması lazım tabii. Bir standart koyulduysa devam etmesi lazım” ifadelerini kullandı.

Galatasaray, sezonun geri kalan kısmında 2 kritik derbi mücadelesi gerçekleştirecek. Sarı-kırmızılı ekip, Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında 29 Mart Cumartesi günü Beşiktaş ile karşılaşacak. Ayrıca Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 2 Nisan Çarşamba günü Kadıköy’de Fenerbahçe ile mücadele edecek.

ÖNEMLİ

Haberler

Galatasaray, Osimhen’in Golleriyle Liderliği Sürdürdü

Galatasaray, Süper Lig'in 28. haftasında Antalyaspor'u 4-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.
Haberler

Beşiktaş – Galatasaray Derbisi Ne Zaman?

Beşiktaş ve Galatasaray derbisi için heyecan dorukta. Siyah-beyazlı takımda kart sınırındaki oyuncular merak ediliyor. Bu kritik mücadelede cezalı duruma düşmemek için dikkatli olmaları gerekecek.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.