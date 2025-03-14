Erden Timur’dan Yabancı Hakem Yorumu

ERDEN TIMUR’UN GÖRÜŞLERİ

Galatasaray’ın eski Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, sarı-kırmızılı ekibin Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında oynayacağı Antalyaspor maçını izlemek için RAMS Park’ı ziyaret etti. Timur, karşılaşma öncesinde yabancı hakemler hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

TARAFTARLARLA SOHBET

Erden Timur’a taraftarlar tarafından, “Erden Bey derbide sizce yabancı hakem olmalı mı, bu konuda bir düşünceniz var mı?” şeklinde bir soru yöneltildi. Timur, bu soruya verdiği yanıtında, “Adalet gereği olması lazım tabii. Bir standart koyulduysa devam etmesi lazım” ifadelerini kullandı.

Galatasaray, sezonun geri kalan kısmında 2 kritik derbi mücadelesi gerçekleştirecek. Sarı-kırmızılı ekip, Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında 29 Mart Cumartesi günü Beşiktaş ile karşılaşacak. Ayrıca Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 2 Nisan Çarşamba günü Kadıköy’de Fenerbahçe ile mücadele edecek.