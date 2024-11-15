Erden Timur, Osimhen İmzasını Duyurdu

GERÇEKLERİ PAYLAŞIYOR

Galatasaray’ın eski yöneticisi Erden Timur, Almanya’da gerçekleşen bir taraftar derneği açılışında dikkat çeken açıklamalar yaptı. Hamburg şehrindeki Hamburg Galatasaraylılar Derneği’nin açılışına katılan Timur, burada Osimhen ile ilgili görüşlerini aktardı. Diğer futbolcular tarafından imzalanmış olan geçen sezonun formasını derneğe hediye eden Timur, etkinlik esnasında bir taraftarla gerçekleştirdiği diyaloğu aktardı.

OSIMHEN HAKKINDAKİ YORUMLAR

Timur, taraftarın Osimhen’in imzasının olup olmadığını sorması üzerine “Haziran’da inşallah Osimhen’in de imzası olacak” ifadelerini kullandı. Bu açıklamalarıyla Osimhen’in transferi hakkında ipuçları vermiş oldu.

SEZONUN PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray formasıyla 9 maçta sahaya çıkan Nijeryalı golcü, 8 gol atıp 4 asist yaptı. Bu performans, Osimhen’in takım için ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu gözler önüne seriyor.