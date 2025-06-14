Erdik-Bandırma Yolu’nda Gece Olayı

GECE YAŞANAN OLAY VE DİKKATLİ SÜRÜCÜLÜK

Erdek-Bandırma yolu üzerinde meydana gelen olay, sürücülerin bölünmüş yollarda ne kadar dikkatli olması gerektiğini bir kez daha ortaya koydu. Edinilen bilgilere göre, Hüsamettin Yeşilbağ yönetimindeki otomobil, akşam saatlerinde Erdek yönünden Bandırma’ya doğru seyir halindeyken, Edincik Kavşağı yakınlarında, karşı şeritten gelen bir araç bilinmeyen bir nedenle yönünü kaybederek ters yönden ilerlemeye başladı. Yeşilbağ, sol şeritte giderken karşısına çıkan bu araçla çarpışmayı engellemek için hızla manevra yaptı.

KAMERAYA YANSIDAN PANİK ANLARI

Saniyeler içinde gelişen olay, araç içerisinde bulunan kameraya da yansıdı. Yaşanan kısa süreli panik ve gergin anlar, sosyal medyada paylaşılarak dikkat çekti. Bu durum, bölünmüş yollarda dahi güvenliğin yalnızca sürücünün dikkatine bağlı olmadığını, karşıdan gelebilecek her türlü ihlalin ciddi tehlikeler oluşturabileceğini bir kez daha hatırlattı.

HİZMET TALEPLERİ

Bu olayın ardından vatandaşlar, yetkililerden Edincik Kavşağı ve benzeri noktalarda ışıklandırma yapılması ve uyarı tabelalarının artırılması yönünde talepte bulundu. Güvenli bir sürüş deneyimi için gereken önlemlerin alınması isteniyor.