Erdinç Gülener Kalp Krizi Geçirdi

ERDİNÇ GÜLENER’İN SAĞLIK SORUNU

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisindeki etkileyici oyunculuğuyla dikkat çeken Erdinç Gülener, son dönemlerde sağlık sorunları nedeniyle hayranlarını endişelendirdi. Bu durum, magazin dünyasında geniş yankı uyandırdı ve Erdinç Gülener’in sağlık durumu hakkında merak uyandıran detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, Erdinç Gülener’in sağlık durumu ne durumda? Yaşadığı rahatsızlık nedir? İşte yanıtlar…

KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Ünlü oyuncu Erdinç Gülener, evinde bir kalp krizi geçirmesi sonucu acilen hastaneye kaldırıldı. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Hastanesi’nde tedavi altına alınan Gülener’in durumu hakkında bilgi veren eşi Deniz Uğur, başarılı bir tedavi sürecinin ardından taburcu olduğunu ve evinde dinlenmeye başladığını duyurdu. Deniz Uğur, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda “Eşimin kalp krizi geçirdiği doğrudur ama çok şükür atlattık. Siyami Ersek Hastanesi’ndeki doktorlarımıza minnettarız. Bugün taburcu olduk ve dinleniyoruz. Dualarınız bizimle olsun.” ifadelerine yer verdi.