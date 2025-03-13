Erdinç Gülener Kimdir Ve Hangi Dizilerde Oynadı?

SAĞLIK DURUMU VE MAGAZİN DÜNYASI

Başarılı oyuncu Erdinç Gülener, son zamanlarda sağlık durumu hakkında çıkan haberlerle beraber magazin dünyasında dikkatleri üzerindeki yansıttı. Özellikle eşi Deniz Uğur’un sosyal medya paylaşımı, sağlık durumu ile ilgili gelişmelere büyük yankı getirdi. Hayranları ve sevenleri, “Erdinç Gülener kimdir, nereli?”, “Deniz Uğur’un eşi hangi dizilerde oynadı?” gibi soruların yanıtlarını araştırmaya başladı. Peki, Erdinç Gülener kimdir, nereli? Hangi film ve dizilerde rol aldı? İşte detaylar…

ERDİNÇ GÜLENER’İN YAŞAM HİKAYESİ

Erdinç Gülener, 26 Ocak 1971’de İzmit’te doğdu. Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu olmasının yanı sıra seslendirme sanatçısı olarak da tanınıyor. Eğitim hayatına İzmit’te başlayan Gülener, ilkokul, ortaokul ve lise öğrenimini burada tamamladı. 1993 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Oyunculuk Ana Sanat Dalı’na girdi ve 1997 yılında mezun oldu. Mezuniyetinin ardından Devlet Tiyatroları’nın açtığı sınavı kazanarak Trabzon Devlet Tiyatrosu’nda oyuncu olarak göreve başladı. Burada 8 yıl sahne aldıktan sonra, Ankara Devlet Tiyatrosu’na atandı. 2014 yılından itibaren İstanbul Devlet Tiyatrosu’nda görev yapıyor.

DİZİLERİ VE TİYATRO KARİYERİ

Erdinç Gülener, birçok televizyon projesinde yer alarak geniş bir hayran kitlesine ulaştı. 2013-2014 yıllarında ATV’de yayınlanan “Kurtlar Vadisi Pusu” dizisinde “Müfettiş Kane” karakterini canlandırarak dikkat çekti ve 220. bölümde diziden ayrıldı. Ardından 2014-2016 yılları arasında “Kertenkele” dizisinde “Ünsal Komiser” karakterini oynadı. Dizinin 71. bölümünde (2. sezon finali) senaryo gereği veda etti. Tiyatro sahnesindeki başarıları ve televizyon projelerindeki güçlü performansları ile tanınan Erdinç Gülener, sanat hayatına aktif olarak devam ediyor.

AİLE YAŞAMI VE ÇOCUKLARI

Erdinç Gülener’in ilk evliliğinden Yağmur Gülener adında bir kızı bulunuyor. 2021 yılında oyuncu Deniz Uğur ile evlenerek hayatını birleştiren Gülener’in bu evlilikten henüz bir çocuğu yok.