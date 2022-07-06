Erdoğan: 10 gün içinde neticeye ulaşılabilir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz’de tahıl koridoru’ hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Görüşmelerimizi devam ettiriyoruz. Bir hafta 10 gün içinde neticeye ulaşmaya çalışacağız” ifadelerini kullandı. Erdoğan, göçmen meselesi ile ilgili ise “Geri itmelerde maalesef Yunanistan artık Avrupa’dan öte İtalya için tehlike arz etmeye başladı” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Türkiye’ye resmi ziyarette bulunan İtalya Başbakanı Mario Draghi’yi ağırladı. Erdoğan ve Draghi, baş başa görüşmelerinin ardından, Türkiye-İtalya Hükümetlerarası Zirvesi toplantısına başkanlık etti. Zirveden sonra düzenlenen ortak basın toplantısında 9 alanda işbirliği anlaşması imzalandı. Erdoğan, ortak basın toplantısında özetle şunları söyledi:

25 MİLYAR DOLARI AŞACAK: Stratejik ortağımız ve NATO müttefikimiz, dostumuz İtalya ile üçüncü Hükümetlerarası Zirve toplantımızı icra ettik. İki Akdeniz ülkesi olarak hem bölgesel hem küresel konularda görüş alışverişinde bulunduk. Birçok alanda ilişkilerimizin kurumsallaşmasını pekiştirecek 9 anlaşmayı imzaladık. Salgına rağmen ticaret hacmimiz geçen sene yüzde 34’lük artışla rekor seviye olan 23 milyar doların üstüne çıktı. Mevcut rakamlar bu sene 25 milyar dolar eşiğini rahatlıkla aşacağımızı gösteriyor.

SAVUNMADA İŞ BİRLİĞİNE VURGU: Türkiye-İtalya Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesinin üçüncü toplantısını sene içinde düzenlemenin bu açıdan yararlı olacağı konusunda mutabıkız. Şirketlerimizi iş birliklerini arttırmaları ve karşılıklı yatırımlarda bulunmaları yönünde teşvik etmeye devam edeceğiz. İtalya ile tesis ettiğimiz askeri savunma ilişkileri ve savunma sanayi işbirliğimiz ayrı bir ehemmiyet taşıyor. Bu alandaki iş birliğimizi istişareler ve ortak projelerle güçlendirmek istiyoruz.

TÜRKİYE AB İÇİN ÖNEMLİ: Halklarımız arasındaki yakın ilişkilerin pekiştirilmesini teminen eğitim ve kültür alanında atılabilecek adımları görüştük. Bunların içinde en önemlilerinden birisi de Türk-İtalya Üniversitesi’nin kurulması girişimidir. Sayın Başbakan ile Türkiye-AB ilişkilerini de değerlendirdik. İtalya’nın bu ilişkilerin geliştirilmesine yönelik desteği için kendilerine teşekkür ettik. Bölgemizdeki gelişmeler Türkiye’nin Birlik için ne denli önemli olduğu gerçeğini somut şekilde bir kez daha ortaya koydu. Esas olan bu aşamada Türkiye’nin üyelik perspektifinin güçlendirilmesidir. İtalya, Türkiye’nin üyeliğinin AB’ye sağlayacağı katma değerin bilincindedir. Bu desteğin güçlenerek devam edeceğine inanıyorum. Özellikle zirve vesilesiyle Ukrayna krizini de ayrıntılı biçimde ele aldık. Sayın Başbakan ile ayrıca Libya başta olmak üzere diğer bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunduk. İtalya, enerji alanında önemli ortağımızdır. Görüşmelerimizde Karadeniz’de Sakarya Gaz Sahasında deniz altı boru döşemesindeki işbirliğimiz dahil enerji güvenliğine dair ortak proje ve çıkarlara değindik.

KARADENİZ’DE TAHIL KORİDORU: Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakere sürecine geri dönülmesi ve Ukrayna tahılının Karadeniz’den ihracına yönelik BM planı hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Karadeniz koridoru çok çok büyük önem ifade ediyor. Konuyla ilgili olarak gerek Sayın Putin’in gerek Sayın Zelenskiy’in yaklaşımları önem arz ediyor. Görüşmelerimizi devam ettiriyoruz. Bu tahılın ama buğdaydı, ama arpaydı, bunların dünyaya ulaşımı söz konusu. Örneğin bizim bu konularda sıkıntımız yok, fakat dünyada sıkıntı var, özellikle Afrika’da ciddi sıkıntı söz konusu. Bizler bu konuda her iki lidere aracı olmayı ve bunu BM çatısı altında Sayın Guterres ile de görüşmek suretiyle devam ettirelim istiyoruz. Bir hafta 10 gün içinde bu görüşmelerimizi yoğunlaştırıp neticeye ulaşmaya çalışacağız.

SAMP-T’DE SIKINTI YOK: (SAMP-T hava savunma sistemi gündeme geldi mi?) SAMPT-T bizim için üç ülke arasında yani İtalya-Fransa-Türkiye arasında büyük önem arz ediyor. En son NATO Zirvesinde Sayın Macron ile konuyu etraflıca ele aldık. Kendileri de ‘bu konuyu Sayın Draghi ile görüşeceğim’ dediler. Bugünkü ikili görüşmemizde konuyu tekrar ele aldık. Savunma bakanlarımız da ele aldılar. Bir an önce SAMP-T konusunda artık imza safhasına gelelim, imzaları atalım istiyoruz. Çünkü bizim savunma sistemlerimiz içinde bu büyük önem arz ediyor. Bu konuda Sayın Başbakan ile bu konuda mutabakatımız tam, herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Aynı şekilde bu konuda Macron ile de mutabakatımız var. Temennim o ki bir an önce imzaları atıp yola devam edelim. (Göçmenlerin geçişi konusunda ortak mekanizma kurulması gündeme geldi mi?) Bu konuda geri itme çabalarında maalesef Yunanistan artık Avrupa’dan öte İtalya için tehlike arz etmeye başladı. Geri itmeler düzensiz göçteki insanlar İtalya’ya doğru sığınmaya çalışıyor. Biz geri itmelerde elimizden gelen tüm gayreti göstererek bu insanları denizden toplamaya çalışıyoruz. Aynı sıkıntı İtalya’nın da başında var.