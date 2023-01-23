Erdoğan: 10 Mart’ta yetkimizi kullanacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursalı gençlerle buluşmasında, seçim için 14 Mayıs mesajı verdi. Erdoğan, “Resmi olarak 10 Mart’ta yetkimizi kullanacağız ve ondan sonra 60 gün süre var. O süreyi de Yüksek Seçim Kurulu değerlendirecek” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İlk Oyum AK Parti’ye, İlk Oyum Erdoğan’a” programına katıldı. Buradaki konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Ülkemizin umudu genç kardeşlerimle bir araya gelmekten duyduğum memnuniyeti özellikle ifade etmek istiyorum.

“Bu bahar bir başka olacak”

Bursa’daki mitingimiz 120 bin kişiyi buldu. Bu bir şeyi gösteriyor. İnşallah Mayıs bir başka olacak. Bu bahar bir başka bahar olacak. İnanıyorum ki siz gençlerle birlikte biz sandıkları çok farklı bir şekilde patlatacağız. Bu gençlik herkesi çok daha farklı bir hale getirir.

Biz durmayacağız, çalışacağız ve tüm gençleri sandıklara taşıyıp sandıktan o sesi çıkaracağız. Buradan tüm genç yüreklere selam gönderiyorum. Sizlerin enerjisine şahit oldukça geleceğe daha bir umutla bakıyoruz. Enerjini nereden buluyorsun diyorlar, işte enerji burada.

Resmi olarak Cumhurbaşkanı’nın burada bir yetkisi var. O da biliyorsunuz Mart 10. 10 Mart’ta Cumhurbaşkanı olarak biz bu yetkimizi kullanacağız.

Ondan sonra altmış gün süre var. O süreyi de kim değerlendirecek? Yüksek Seçim Kurulu. Ama biz kararımızı inşallah mart ayının 10’unda açıklayacağız.

14 Mayıs’ta yapılacak seçimlerde ilk defa oy kullanacak siz kıymetli gençlerimizle yol arkadaşlığı yapmamızı nasip eden rabbime hamd ediyorum.

“Bizim gençlik yıllarımızın Türkiye’si çok başkaydı”

Bizim gençlik yıllarımızın Türkiye’si çok başkaydı. Bizim gençliğimiz 3 Y ile kuşatılmıştı. Yasaklar, yoksulluklar ve yolsuzluklar.

Şimdi her alanda dünya ile yarışmaya hazır bir gençlik görüyoruz. İlk defa oy kullanacaklardan beklentimiz, elinizin altındaki imkanları en doğru şekilde okumanızdır. Bu okumayı güçlü bir şekilde yapmadan nereye gideceğimizi bilemeyiz. Her zaman olduğu gibi bu hususta da gençlerimize güveniyoruz. Gençlerimizi birileri gibi konu mankeni olarak görmüyoruz.

“Biz buraya gökten zembille inmedik”

Siyasette gençlik kollarından gelen sadece bu kardeşiniz var başkası yok, biz buraya gökten zembille inmedik, merdivenleri basamak basamak çıkarak geldik. Bunların bir kısmı kasetle, siparişle geldi.

Biz meydanlardan gümbür gümbür eserek geldik.

“Gençlerimize güvendiğimiz için seçilme yaşını düşürdük”

Gençlerimize güvendiğimiz için seçilme yaşını önce 25’e ardından 18’e düşürdük. Kanunlarımıza göre reşit sayılan her bir bireyin sorumluluk alabilmelerini de biz sağladık.

Biz şuna inandık. Fatih, 20 yaşında bir çağ açıp diğer çağı kapattığına göre bizler de aynısını yaparız dedik. Oldu mu oldu. Denizin altından siz metro yapabildiniz mi? Avrasya Tüneli’ni kim açtı?

“Kukla aday arıyorlar”

Şimdi kendilerine ‘Gel’ deyince gelecek, ‘Sus’ deyince susacak, ‘Konuş’ deyince konuşacak kukla bir aday arıyorlar. Bulamıyorlar.

Dertleri milletimizin namusu olarak gördüğü oylarla, ülkeyi yönetecek sizlerin geleceğini inşa edecek bir Cumhurbaşkanı çıkarmak, Milletvekili seçmek değil. Bunların tek dertleri her biri diğerinden haz etmeyen sayısının 6 mı 10 mu olduğunu bilemediğimiz masa ortaklarının çıkarlarını çıkarlarına göre hareket edecek bir isim bulmaktır.