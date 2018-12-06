Erdoğan 14 adayı açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin başkan adayını açıkladı.

Yerel seçimlere kısa bir süre kala siyaset hareketlendi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bugün partisinin 14 başkan adayını açıkladı.

Başkan Erdoğan’ın 2 farklı toplantıda bizzat açıkladığı illerle birlikte AK Parti’nin kesinleşen Belediye başkanı sayısı 60’ı buldu. İşte kritik illerde kritik isimlerin de belirlendiği yerel seçim için AK Parti’nin kesinleşen Belediye Başkan adayları…

Süleyman Kılınç

Mehmet Zeybek

Cafer Özdemir

Mehmet Özhaseki

Menderes Türel

Yunus Baydar

Mehmet Kocatepe

Yücel Yılmaz

Yusuf Ziya Aldatmaz

Mehmet Güneştekin

Fatih Yumak

Erdal Arıkan

Nesrullah Tanğlay

Fatih Metin

Deniz Kurt

Ali Nur Aktaş

Ayhan Gider

Hüseyin Boz

Halil İbrahim Aşkın

Osman Zolan

Cumali Atilla

Şahin Şerefoğulları

Mehmet Sekman

Burhan Sakallı

Fatma Şahin

Aytekin Şenlikoğlu

Ercan Çimen

Cüneyt Epcim

İbrahim Güler

Nihat Zeybekçi

Hayrettin Güngör

Burhanettin Usyal

Tahir Büyükakın

Mahmut Sami Şahin

Tahsin Babaş

Memduh Büyükkılıç

Mehmet Abdi Bulut

Mehmet Saygılı

Burak Süzülmüş

Tahir Büyükakın

Uğur İbrahim Altay

Selahattin Gürkan

Mehmet Vejdi Karaman

Feyat Aysa

Rasim Arı

Emrah Özdemir

Hilmi Güler

Ekrem Yüce

Mustafa Demir

TRT

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