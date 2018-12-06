Erdoğan 14 adayı açıkladı

Yerel seçimlere kısa bir süre kala siyaset hareketlendi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bugün partisinin 14 başkan adayını açıkladı.
Başkan Erdoğan’ın 2 farklı toplantıda bizzat açıkladığı illerle birlikte AK Parti’nin kesinleşen Belediye başkanı sayısı 60’ı buldu. İşte kritik illerde kritik isimlerin de belirlendiği yerel seçim için AK Parti’nin kesinleşen Belediye Başkan adayları…
Süleyman Kılınç
Mehmet Zeybek
Cafer Özdemir
Mehmet Özhaseki
Menderes Türel
Yunus Baydar
Mehmet Kocatepe
Yücel Yılmaz
Yusuf Ziya Aldatmaz
Mehmet Güneştekin
Fatih Yumak
Erdal Arıkan
Nesrullah Tanğlay
Fatih Metin
Deniz Kurt
Ali Nur Aktaş
Ayhan Gider
Hüseyin Boz
Halil İbrahim Aşkın
Osman Zolan
Cumali Atilla
Şahin Şerefoğulları
Mehmet Sekman
Burhan Sakallı
Fatma Şahin
Aytekin Şenlikoğlu
Ercan Çimen
Cüneyt Epcim
İbrahim Güler
Nihat Zeybekçi
Hayrettin Güngör
Burhanettin Usyal
Tahir Büyükakın
Mahmut Sami Şahin
Tahsin Babaş
Memduh Büyükkılıç
Mehmet Abdi Bulut
Mehmet Saygılı
Burak Süzülmüş
Tahir Büyükakın
Uğur İbrahim Altay
Selahattin Gürkan
Mehmet Vejdi Karaman
Feyat Aysa
Rasim Arı
Emrah Özdemir
Hilmi Güler
Ekrem Yüce
Mustafa Demir
TRT