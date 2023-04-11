Erdoğan: 14 Mayıs’ta sandıkları patlatacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs’ta gerçekleşecek seçimlerden zaferle ayrılacaklarını ve yeni dönemin müjdelerini vereceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bu yolculuk 14 Mayıs’a giden bir yolculuk. 14 Mayıs’ta sandıkları paylatacağız ve yeni dönemin de müjdelerini vereceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı için geldiği Ankara Spor Salonu önünde halka hitap etti.

Erdoğan’ın buradaki konuşmasından öne çıkanlar:

Bu yolculuk 14 Mayıs’a giden bir yolculuk. 14 Mayıs’ta sandıkları paylatacağız ve yeni dönemin de müjdelerini vereceğiz. Ben şu anda buradaki katılımı görünce mutluluğum daha da arttı.

“Gümbür gümbür ilerliyoruz”

Süratle beyannamemizi açıklamak suretiyle yola devam edeceğiz. Durmak yok, yola devam. Gerek ana kadame, gerek kadın kolları, gerek gençler olarak gümbür gümbür ilerliyoruz.