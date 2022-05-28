Erdoğan: 15 Temmuz’da sen kaçtın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun sözlerine tepki gösterdi.

Erdoğan burada yaptığı konuşmada, rahmetli Turgut Özal’ın ülkeye kazandırdığı DEİK’in, Türk iş dünyasının uluslararası alanda gücünün taşıyıcısı ve sembolü olduğunu söyledi. Hükümeti ilk kurduklarında ülkenin 1994-2001 krizlerinin ağır yükü altında ayakta durmakta zorlandığını kaydeden Erdoğan, süratle istikrar ve güven iklimini tesis ettiklerini, siyasetçilerinin yanında bulan iş dünyasının da bir anda adeta şaha kalktığını belirtti. Erdoğan, “Şimdi birileri çıkıp ‘Aç kaldık’ diyor. Ya vicdansızlık yapma. Ne aç kaldın? Aç kalan filan yok. Yeter ki bu noktada dürüst ol, samimi ol” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, 27 Mayıs Darbesi’ne değinerek sözlerini şöyle sürdürdü: “Ta 27 Mayıs’ta, 62 yıl önce bu CHP ne dediyse inanın bugün de aynı şeyi söylüyor. Ne diyorlardı o zaman, rahmetli Menderes ve arkadaşları için; ‘Uçaklarla altın ve pırlanta kaçırdılar.’ Şimdi aynı şeyi, şu andaki Bay Kemal benim için söylüyor. Tayyip Erdoğan için böyle bir şeyi söyle de birileri yutsun bunu. Yutmazlar. 2023 geliyor. Bu millet sana gereken dersi yine verecek. Utanmadan bir de ‘Kaçacak’ diyor. Erdoğan’ı 15 Temmuz gecesi kaçırtamadınız. Ama sen tankların arasından kaçtın. Sen ise saat 23.00, tankların arasından kaçtın. Kimler sayesinde? O FETÖ’cü bazı güvenlikçiler sayesinde. Bakırköy Belediyesi’ne kaçtın. Orada keyif kahvesi içmeye başladın. Ben de Marmaris’ten çağrımı yaptım. Ve bu çağrımla, 15 dakika eğer geç kalsaydım bugün belki sizin karşınızda olmayacaktım. Rabbimin takdiri neyse o. Bunu kimse değiştiremez. Herkesi meydanlara çağırdığımda ve benim milletim, benim sevdalısı olduğum bu millet, Atatürk Havalimanı’na yığıldı. Ve Atatürk Havalimanı’nda bizi beklemeye başladılar. Geldik, onlarla orada kucaklaştık ve birlikte yolumuza devam ettik. Bütün bunlar niçindi? Bu bir sevdanın neticesidir. Eğer bu sevda varsa gerisi yalan. Bay Kemal ne derse desin, Erdoğan burada. Bay Kemal, sen hiç heveslenme. Erdoğan, bu ülkede hizmet etmeye devam edecek.”

Koronavirüs salgınının ve Ukrayna-Rusya savaşının etkisiyle küresel enerji ve gıda başta olmak üzere küresel emtia fiyatlarında çok dengesiz artışların yaşandığı bir dönemden geçildiğini anlatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ya ülkemizi küresel finans sisteminin anaforuna kurban edip istihdamı ve büyümeyi feda edecektik ya da kendi programımızla hedeflerimize doğru yürümeyi sürdürecektik. Ancak biz ikinci yolu yani istihdamı ve büyümeyi koruyarak hedeflerimize ilerlemeyi tercih ettik. Elbette bu tercihin ağır bedelleri oldu. Ancak gelişmiş ülkelerin yaşadığı sıkıntıların boyutlarını gördükçe tercihimizin ne kadar isabetli olduğu daha iyi anlaşılmaktadır.” Erdoğan, kur ve enflasyon sorununun üstesinden geleceklerinin altını çizdi.