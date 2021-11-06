Erdoğan 2023 hedefini açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 yılına kadar 404 millet bahçesinin yapımını tamamlayacaklarını söyledi.

Bugüne kadar 111 millet bahçesinin hizmete girdiğini açıklayan Cumhurbaşkanı, “Hedefimiz 2023 yılında 404 millet bahçesinin tamamını bitirmek… Atatürk Havalimanı’ndaki millet bahçesi inşallah dünyadaki şehir parkları arasında ilk sıralarda yer alacak” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 404 Millet Bahçesi projesini 2023 yılına kadar tamamlayacaklarını söyledi. Muhalefeti eleştiren Erdoğan, “Gabar’da terörü gömdük, Bestler Deresi’nde terörü gömdük. Bay Kemal ve avanesi teröristlerle birlikte hareket ettiler, onları da gömdük. Hani siz teröre karşıydınız?” dedi.

Ümraniye Millet Bahçesi açılışını gerçekleştiren Erdoğan özetle şunları söyledi:

“Ümraniye’ye 490 bin metrekare büyüklüğe sahip iki millet bahçesi sözü vermiştik. Bugün hizmete açtığımız Hekimbaşı Millet Bahçemiz inşallah Ümraniye’mizin sembol mekanlarından biri haline gelecektir… Ecdat yadigarı, medeniyetler beşiği, dünyanın gözdesi bu şehri İstanbul’u hak ettiği yere getirmek için attığımız her adımın izlerini beraberce takip ediyoruz… Ülkemizin dört bir yanında inşa etmeyi planladığımız Millet Bahçeleri projelerimizin önemli bir kısmını İstanbul’da hayata geçiriyoruz. Bugüne kadar 81 ilimizde 66 milyon metrekare alana sahip 404 millet bahçesini projelendirdik. Bunlardan 111’ini tamamlayarak hizmete sunduk. Hedefimiz, 2023 yılında 404 millet bahçesinin tamamını bitirmektir. Geçtiğimiz hafta Ankara’da açtığımız millet bahçesini 1 haftada 1 milyon vatandaşımız ziyaret etti. En büyük proje, Atatürk Havalimanı’na yapılacak 7.7 milyon metrekare büyüklüğündeki millet bahçesi olacak. İnşallah dünyadaki şehir parkları arasında ilk sıralarda yer alacak.”