Erdoğan: 2023 yeniden şahlanışın sembolüdür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin gelişimine dikkat çekti ve 2023’ün ülke için şahlanışın sembolü olduğunu belirtti.

6. Anadolu Medya Ödülleri töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Büyük ve güçlü Türkiye’nin inşası yolundaki en önemli durağımız 2023’ün eşiğindeyiz. 2023, Türkiye’nin ve Türk milletinin yeniden şahlanışının sembolüdür” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “2023 Türkiye’nin ve Türk milletinin yeniden şahlanışının sembolüdür” dedi. Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından verilen “6. Anadolu Medya Ödülleri” Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Erdoğan, törende özetle şunları söyledi:

DEMOKRASİNİN BESLENMESİ: Anadolu basını demokrasinin beslenmesi ve sağlıklı işlemesi bakımından hayati öneme sahiptir. Hem halkımızın doğru bilgilenmesi hem de idarecilerin halkın gündemini sağlıklı takip edebilmesi bakımından yeri doldurulamayacak bir görev ifade ediyor. Tüm bu misyonların hakkıyla ifası, mahalli basının görevini meslek ahlakından taviz vermeden ve ülkesine karşı sorumluklarının bilinci içerisinde yerine getirmesine bağlıdır. Sosyal medya gibi doğrunun yalanla, iftiranın kumpasla, çarpıtmanın kötü niyetle, sinsiliğin çıkarcılıkla karıştığı mecraları zapturapt altına alacak olan da yine sizin gayretinizdir.

HAYSİYET CELLATLARI: Çanakkale Savaşı, İstiklal Harbi, Kıbrıs çıkarması, terörle mücadele, 15 Temmuz gibi kritik dönemlerde basının önemli bir kısmının sergilediği onurlu yaklaşım tarihimize şanla şerefle kaydedilmiştir. Aynı şekilde 27 Mayıs, Yassıada yargılamaları, muhtıralar, 12 Eylül, 28 Şubat gibi dönemlerde, ülkesinin ve milletinin değil de darbecilerin yanında saf tutanlar da milli hafızamızın kara kaplı defterine mimlenerek işlenmiştir. Milletimiz bilhassa 1960’tan beri darbecilere ve onların yaptığı insanlık dışı işlere kılıf bulmaya çalışan gazeteci sıfatlı haysiyet cellatlarını unutmadı, unutmayacak.

ESKİ TÜRKİYE YOK: Topraklarımıza sahip olamayanlar, ruhumuzu işgal etmek, bizi biz yapan her şeyi elimizden almak için dışarıdan ve içeriden nice yollara yöntemlere başvurdular. Bizi yeniden yapılanan küresel siyasi ve ekonomik düzenden dışlamak için var güçleriyle çalışıyorlar. Ama bu defa farklı bir Türkiye ile karşı karşıya kaldılar. Artık siyasetini, ekonomisini, dış politikasını, sosyal dinamiklerini diledikleri gibi yönlendirebilecekleri bir Türkiye olmadığını gördüler. Kendi politikalarını kendi belirleyen bir Türkiye gerçeğiyle karşı karşıya kaldılar. Bölgesinde hem sahadaki varlığıyla hem masadaki gücüyle söz sahibi bir Türkiye olduğunu yaşayarak kabullendiler.

TUZAKLARI BOZDUK: Son 7-8 yıldır buldukları her araca, her fırsata sarıldılar. Ama milletimizin desteğiyle bu tuzakların tamamını bozduk. Ülkemizi 2023 hedefleri rayında tutarak, vaktimizi ve enerjimizi heba etme girişimlerini boşa çıkardık.