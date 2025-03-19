Erdoğan: 2025’te 18,5 Milyar Destek Vereceğiz

ÇİFTÇİLERİ SELAMLADI VE RAMAZAN MÜJDESİ VERDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu’nda çiftçilerle gerçekleştirdiği iftar programında önemli açıklamalarda bulundu. 2025 yılında bütçeden ve uluslararası kaynaklardan kredi ve eş finansman desteğiyle 18,5 milyar liralık kırsal kalkınma desteği vereceklerini belirten Erdoğan, “Soframızı şereflendirdiğiniz için her birinize şükranlarımı sunuyorum. Bu mübarek akşamda sizleri ağırlamaktan duyduğum memnuniyeti dile getiriyorum” ifadelerini kullandı.

ÇİFTÇİLERE TEŞEKKÜR

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve ekibine teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Buradan sizlerin şahsında vatan topraklarının her karışını alın teriyle işleyen tüm çiftçi kardeşlerime sevgilerimi iletiyorum. 15 Temmuz darbe girişiminde milli iradeyi korumak için en ön safta yer almanızı unutamayız” dedi. Çiftçilere, “Yalnızca tarıma katkılarınızdan değil, demokrasimize verdiğiniz destek için de minnettarız” şeklinde ifadelerle teşekkür etti.

ÜRETİMDEKİ BAŞARILAR

Erdoğan, tarım sektörünün geçen yıl Türkiye ortalamasının üzerinde büyüyerek 2024 yılı itibarıyla tarımsal hasılanın 74 milyar dolara yükseleceğini aktardı. Türkiye’nin 206 çeşit tarım mahsulü ürettiğini vurgulayan Erdoğan, sebze ve meyve üretiminde dünyada dördüncü, çiğ süt üretiminde dokuzuncu sırada bulunduklarını söyledi. “Tarım bitti” iftirasının aksine tarımsal hasıla açısından Türkiye’nin Avrupa’da lider olduğunu belirten Erdoğan, ihracatta da büyük başarılara imza atıldığını ifade etti.

DENETİM SEFERBERLİĞİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların kaliteli ve sağlıklı ürüne ulaşmasını amaçladıklarını belirterek, “Bakanlığımız sahteciliğe karşı bir denetim seferberliği başlattı. Taklit yapılan ürünlerle mücadelemiz devam ediyor” dedi. Bu kapsamda Ramazan öncesinde fahiş fiyat artışlarıyla mücadele ettiklerini ve arz sıkıntısı yaşanmadığını dile getirdi.

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARI

Çiftçilere yönelik hedeflerinden birinin kırsal kalkınmayı sağlamak olduğunu kaydeden Erdoğan, 2025 yılına kadar 18,5 milyar liralık destek planladıklarını açıkladı. Bunun 10 bin kişiye istihdam sağlayacağını belirten Erdoğan, yeni kaynakların taşkın koruma projelerine ve kırsal kalkınmaya yönlendirileceğini ifade etti. Bu yıl itibarıyla 5 yıl boyunca tarımın çeşitli alanlarına hibe olarak 1 milyar dolar aktarılacağını vurguladı.

SON DÜŞÜNCELER

Erdoğan, gıda güvenliğini sağlamak ve çiftçilerin desteklenmesi adına tüm adımların atıldığını belirterek, çiftçilerle birlikte yola devam edeceklerini ifade etti. “Hayırla karşılamak için gayret göstermeye devam edeceğiz” diyerek sözlerini sonlandırdı.