Erdoğan: 21. yüzyıla Türkiye damga vuracak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörle mücadeleye değindi ve 21. yüzyıla Türkiye’nin damga vuracağını söyledi.

Devlet Övünç Madalyası töreninde konuşan erdoğan, ”Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık bundan sonra da bırakmayacağız. Bir dönem çakalların gezdiği dağlarda bugün artık kınalı kuzular geziyor” dedi. Cumhurbaşkanı, 21. yüzyıla Türkiye ve Türk milletinin damgasını vuracağını da söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü’nde düzenlenen Şehit Aileleri ve Gazilere Devlet Övünç Madalyası törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada, terörle mücadele mesajları verdi.

”TERÖRİSTLERİN İNLERİNİ BAŞLARINA GEÇİRİYORUZ”

”Yerli ve milli İHA’larımızla Irak’taki Suriye’deki terör baronlarına nefes aldırmıyoruz” diyen Cumhurbaşkanı, ”Teröristlerin nerede olursa olsun inlerini tek tek başlarına geçiriyoruz. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık bundan sonra da bırakmayacağız” şeklinde konuştu.

”26 ŞEHİT YAKINI VE GAZİMİZİN MADALYASINI TEVCİH EDİYORUZ”

Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

”Aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Gazilere mücadeleleri sebebiyle en kalbi teşekkürlerimi iletiyorum. Bugün burada 26 şehit yakını ve gazimizin Devlet Övünç Madalyası’nı tevcih ediyoruz. Ülkemiz genelindeki 376 şehit yakını ve gazimize madalyalarını tevcih etmiş oluyoruz. Ay yıldızlı bayrağımız nazlı nazlı dalgalanıyorsa, milletçe tarih sahnesinde varlığımızı özgürce idame ettirebiliyorsak şüphesiz bu şehit ve gazilerimizin fedakarlığı sayesindedir. Şehitlerimizin ve gazilerimizin asıl mükafatlarının ebedi alemde Allah katında verileceğini biliyoruz.

”BİR DÖNEM ÇAKALLARIN GEZDİĞİ DAĞLARDA BUGÜN ARTIK KINALI KUZULAR GEZİYOR”

Türkiye yaklaşık 40 yıldır terör belasıyla mücadele halindedir, binlerce canımızı şehit verdik. Kutuplaştırmanın değil kucaklaşmanın peşinde koştuk. Terörle mücadelede çektiğimiz onca çilenin neticelerini almaya başladık. Ülkemiz terörün her türlüsü ile bu mücadelede gerçekten önemli başarılara imza atıyor. Bir dönem çakalların gezdiği dağlarda bugün artık kınalı kuzular geziyor.

”ŞEHİTLERİMİZİN KANINI YERDE BIRAKMADIK, BIRAKMAYACAĞIZ”

Teröristlerin tasallutundan dolayı ekilemeyen arazilerimiz artık bölgedeki kardeşlerimize ekmek kapısı oluyor. Teröristlerin nerede olursa olsun inlerini tek tek başlarına geçiriyoruz. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık bundan sonra da bırakmayacağız.

”TERÖR BARONLARINA NEFES ALDIRMIYORUZ”

Yerli ve milli İHA’larımızla Irak’taki Suriye’deki terör baronlarına nefes aldırmıyoruz. 21. yüzyıla inşallah Türkiye ve Türk milleti damgasını vuracaktır.”