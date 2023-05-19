Erdoğan: 29 Mayıs fethini hep birlikte kutlayalım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs’ta gerçekleştirilecek ikinci tur seçimlerinden zaferle ayrılacaklarını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turundan rekor bir oyla çıkacaklarını söyleyen Erdoğan, “28 Mayıs’ta öyle bir zafer elde edelim ki 29 Mayıs fethini hep birlikte kutlayalım” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün partisinin İstanbul İl Yönetimi ile seçim hazırlıklarına dair toplantı yaptı. Erdoğan ardından Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen İstanbul Ulaşım Sektörü Buluşması’na katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada özetle şunları ifade etti:

MİLLETİMİZDEN TALİMAT ALIYORUZ: Milletimiz, 14 Mayıs’ta sandık başına gidip iradesini beyan etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde çoğunluğu 322 milletvekiliyle Cumhur İttifakı’na vererek yasamada nasıl bir tablo istediğini gösterdi. Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 49,5 oy almamıza rağmen sistemin yüzde 50 artı bir oy şartı sebebiyle iş ikinci tura kaldı. Milletimizin bu iradesinin de başımızın üstünde yeri var. Allah’ın izniyle ikinci turda rekor bir oy ve oranla milletimizin bize cumhurbaşkanlığı görevini tekrar beş yıllığına tevdih edeceğine inanıyoruz. Bunun için şimdiden ülkemize kazandırdığımız eserlerin yarım kalmaması için neler yapacağımıza bakıyoruz. Milletimizin dertlerini, sıkıntılarını, sorunlarını çözecek hizmetleri daha da ileriye taşımak için neler yapacağımıza bakıyoruz. Niye kendimizden bu kadar eminiz biliyor musunuz? Çünkü bizim kimseyle pazarlığımız yok. Biz, sadece ve sadece milletimizin emrindeyiz, onun hizmetkarıyız. Biz bunlar gibi talimatı Kandil’den almıyoruz. Biz karanlık odalarda, terör örgütünün uzantılarıyla pazarlığa girmiyoruz. Biz, Rabbimize sığınıyoruz ve milletimizden talimat alıyoruz.

ZIVANADAN ÇIKTILAR: Türkiye’nin 14 Mayıs seçimleri çok partili siyasi hayatımızdaki en önemli sınamalardan biri olmuştur. Ülkemiz çok uzun süre aradan sonra ilk defa iki ittifaklı, iki adaylı bir seçim yaşadı. Cumhur İttifakı ile CHP’nin öncülüğündeki koalisyon masası ittifakının nasıl ortaya çıktığını herhalde anlatmaya gerek yok. Karşımızdaki adaya kimlerin destek verdiğini, kimlerin yol verdiğini sizler çok iyi biliyorsunuz. Buna rağmen 2 milyon 520 bin farkla geride kalınca nasıl zıvanadan çıktıklarını, sağa sola nasıl tehditler savurduklarını hep birlikte gördük. Bölücü terör örgütü ve ona sırtını dayayan parti ikinci tur için CHP genel başkanına desteğini hemen açıkladı. Gerçi koalisyon masasının kendi içinde hesaplar biraz karışık. Hava biraz dumanlı ama olsun. En azından bölücü örgütün desteğini sağlama aldılar. Bunu örtmek için de Kılıçdaroğlu, hemen çıkıp siyasette seviyeyi daha da düşürmeye, insanlarımızı kutuplaştırmaya başladı. Helalleşme tiyatrosunun yerini bir günde faşizmin en ilkel, nobran, en rezil hali aldı. Halbuki hiçbir kılıf bu minareyi örtmeye yetmez. Milletle inatlaşarak, millete hakaret ederek, milleti tehdit ederek siyaset olmaz.

VİCDANSIZLIK: Depremzede vatandaşlarıma hakaret ederek siyaset olmaz. Bu cumartesi, pazar ve haftaya salı, 6 tane deprem ilini ziyaret edeceğim. Bunların yaptıklarını gördünüz. Sosyal medyada yürütülen ahlaksız, vicdansız, insanlık dışı kampanyaları saymıyorum bile. Daha düne kadar depremzedelerimize, bedava ev vaat ediyorlardı. Bugün insanlarımızı kapı dışarı ediyorlar. Suçüstü yakalanınca da hemen işi başka taraflara çekip kendilerini kurtarmaya çalışıyorlar. Düşünün ki bunlar daha kaybettikleri bir seçimde böylesine bir hırsla, sağa sola saldırıyor, Allah muhafaza seçim sonucu tam tersi çıksaydı neler yaparlardı? Düşünmek bile istemiyorum.

İŞİ MİLLLET BİTİRECEK: Daha ilk gün beş şehidimiz oldu. Ne yaparsanız yapın. Cudi’de de, Gabar’da da, Tendürek’te de Besler Deresi’nde de bu şehitlerimizin intikamı muhakkak alınacaktır. Bay Bay Kemal, dirsek dirseğe olduğun, omuz omuza yol yürüdüğün bu Kandil varisleriyle yolunu muhakkak ayıracaksın ama zaman çok geç olacak. İnşallah benim milletim sana bu fırsatı vermeyecek. 28’inde bu işi benim milletim bitirecek. Onun için benim milletimden ricam şudur; sizlere inanıyorum. Yol kısayken süratle işi bitirelim. İnşallah 28 Mayıs’ta öyle bir zafer elde edelim ki 29 Mayıs fethini hep birlikte kutlayalım.