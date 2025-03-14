Erdoğan: 37 Bin Yeni Sağlık Personeli Atanacak

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA MÜJDE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde sağlık çalışanlarıyla birlikte iftar programında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 37 bin yeni sağlık personelinin atanacağını belirtti. “Aziz kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla hürmetle muhabbetle selamlıyorum. Artık ortasına yaklaştığımız mübarek Ramazan’ı Şerif’inizi kutluyorum,” şeklinde sözlerine başlayan Erdoğan, “Ülkemizin 81 vilayetinde milletimize hizmet eden toplam sayısı 1,5 milyona ulaşan sağlık çalışanlarıma şükranlarımı sunuyorum,” ifadesini kullandı.

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE SAĞLIK MÜCADELESİ

Erdoğan, sağlık çalışanlarının Covid-19 pandemisindeki ve 6 Şubat depremlerindeki çabalarını vurgulayarak, “Hocasından doktoruna, sağlık çalışanlarının tüm neferlerine hem pandemide hem de 6 Şubat depremlerinde verdikleri mücadeleleri gördük. Siz kardeşlerimizin çabalarını, emeklerini asla ve asla unutmayız,” dedi. Ayrıca, sağlık hizmetlerinin zor günlerdeki önemine dikkat çekerek, “Zor günlerde gösterdiğiniz emeğin milletimiz tarafından her zaman takdir edileceğini sizlere belirtmek isterim,” diye ekledi.

BUNU BAŞARDIK, DAHA İYİ OLACAĞIZ

Cumhurbaşkanı, Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi’nin salgınla mücadeledeki rolünü örnek göstererek, “Salgınla mücadeleyi, Amerika ve Avrupası dahil bizden daha iyi imkanlara sahip ülkelerden daha iyi yönetmemizde bu hastanenin de etkisi olmuştur,” şeklinde ifade etti. Ayrıca, salgın sonrası sağlık ihtiyaçlarının arttığını ve bu duruma çözüm bulmak için farklı adımlar attıklarını belirtti. “İnsanı merkeze alan, insan hayatına ve sağlığa önem veren anlayışla sağlık alanında 22 yılda çok sayıda reforma imza attık,” ifadesiyle sağlık sistemindeki gelişmeleri vurguladı.

YENİ HASTANELER VE SAĞLIK HİZMETLERİ

Sağlık alanında 2025 yılı hedefleri hakkında bilgi veren Erdoğan, “Hastane, polikinik ve sağlık ocağı sayılarının artmasında, şehir hastaneleri gibi özgün projelerin sağlık alanına kazandırılması kadar geniş bir yelpazede çok iş yaptık,” dedi. Ek olarak, “İlk defa dönemimizde uygulamaya aldığımız evde sağlık hizmetleriyle bugün 2 milyon 753 bin insanımızın ayağına sağlık hizmetini götürüyoruz. 25 şehir hastanemiz hizmete girdi. Halen 15 şehir hastanemizin yapımı sürüyor,” diyerek projelerin detaylarına girdi. “Sağlıkta yaptığımız devrimleri tek tek anlatmaya kalksak değil iftarı sahuru da burada yaparız,” şeklinde espriyle ifadelerini sonlandıran Erdoğan, sağlık teşkilatının istihdamını güçlendirmek için 37 bin hekim dışı yeni personel alacaklarını dile getirdi.