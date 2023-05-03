Erdoğan 4 hükümlüyü affetti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli suçlardan cezaevinde bulunan 4 hükümlüyü affetti.

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kararla, 28 Şubat Davası kapsamında müebbet hapis cezasına çarptırılan eski Korgeneral Çetin Saner ile Hizbullah Davası kapsamında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Mehmet Emin Alpsoy’un cezaları “kocama hali” nedeniyle kaldırıldı.

Kararla ayrıca, kasten öldürme suçundan cezaevinde bulunan Nihat İliman ile uyuşturucu ticareti nedeniyle cezavinde bulunan Sedat Çelik’in cezaları da sakatlık hali nedeniyle kaldırdı.