Erdoğan: 6’lı masadan fayda gelmez

AK Parti’M Mobil Uygulaması tanıtımında konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6’lı masayı eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle; Bu uygulama sayesinde teşkilat mensuplarımız kendi aralarındaki ilişkiyi geliştirecek. Sistem, vatandaşlarımızın sorunlarını en doğru bilgi ile cevaplandırabilme imkanı verecek. Partimizin saha hakimiyetini korumaya ciddi katkı sağlayacağına inanıyorum. Her alanda olduğu gibi siyasette dijitalleşmenin öncüsü de AK Parti’dir. Buradan teşkilatımızın tüm mensuplarını bu uygulamayı aktif şekilde kullanmaya davet ediyorum.

Memur ve emekli maaşlarına yaptığımız yeni zam oranlarımızı halkımızla paylaştık. Aynı gün orta gelire yönelik ‘Yeni Evim’ projesinin detaylarını paylaştık.

Birileri kavgadan, gürültüden başlarını kaldıramazken biz kara, kışa, soğuğa, yağmura aldırmadan 85 milyonun her bir ferdine ulaşıyoruz. Kapısı çalınmadık kimse bırakmadan bu anlayışla çalışmalarımıza devam ediyoruz.

(6’lı masa) Milletimiz bu ekipten hiçbir fayda gelmeyeceğini çok iyi görüyor. Gençlerimiz bunların umutsuz vaka olduğunu anlamıştır.