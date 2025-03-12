Erdoğan’a DEM Parti’den Randevu Talebi

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN AÇIKLAMALARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki (TBMM) grup toplantısının ardından basın mensuplarının DEM Parti İmralı heyetinin siyasi parti ziyaretleriyle ilgili “DEM Parti heyeti ile görüşür müsünüz?” sorusuna “Arkadaşlarımız görüşecekler. Grup başkanlarımızla görüşmeler yapıyorlar ama benden de istendiği takdirde ben de veririm” şeklinde yanıt verdi.

DEM PARTİ’DEN GÖRÜŞME TALEBİ

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bugün ya da yarın randevu talep edeceklerini açıkladı. Bakırhan, “Heyetimiz Sayın Erdoğan’la görüşecek, görüşmeli. Niye görüşmesin yürütmenin başı. Bir meselenin çözümünün en önemli taraflarından birisidir. Biz buradayken heyetimiz de bugün ya da yarın sabah başvurusunu yapacak. Görüşme önemlidir. Daha önceden olması gerekiyordu, hep olması gerekiyor. Türkiye’nin 50 yıllık bir sorununu konuşuyoruz, çok önemli bir sorununu konuşuyoruz. Cumhurbaşkanı da başka siyasi partiler de dahil olmalı. Heyetimiz başvurusunu yapıp kısa sürede görüşecektir” şeklinde konuştu.