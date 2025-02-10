Erdoğan’a Malezya’da Fahri Doktora Unvanı Verildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya’da düzenlenen Yeni Yüzyılda Türkiye-Malezya Stratejik İşbirliği toplantısında kamu çalışanları ve üniversite öğrencilerine sesleniyor. Erdoğan, Putrajaya Uluslararası Kongre Merkezi’nde Perak Sultanı Nazrin Şah tarafından uluslararası ilişkiler alanında fahri doktora beratı alıyor. “Türkiye olarak 190’ı aşkın ülkeye yükseköğrenim imkanı sunuyoruz” diyor.

GELİŞEN İLİŞKİLERİN MEMNUNİYETİ

Erdoğan, beş yıl aradan sonra dost ülke Malezya’da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiriyor. “Kendimizi evimizde, kardeşler arasında hissediyoruz” ifadesini kullanıyor. Asya’nın iki yakasında konumlanan Malezya ve Türkiye, dost ve kardeş bir ortaklık oluşturuyor. 2014’te başlayan ilişkilerin 2022’de stratejik düzeye ulaştığını belirten Erdoğan, iş birliğinin eğitim ve beşeri ilişkiler üzerine inşa edildiğini vurguluyor. Türkiye’de birçok öğrencinin akademik kariyer yapma imkanı bulduğunun altını çiziyor.

EĞİTİMDE MALAYZYA’NIN ROLÜ

Erdoğan, Malezya’nın yükseköğretimde bir cazibe merkezi haline gelmesinin nedenlerinden birinin Malaya Üniversitesi olduğunu ifade ediyor. “40 bin öğrencisiyle Malezya akademik hayatında seçkin bir rol oynuyor” sözleriyle üniversitenin önemine dikkat çekiyor. Üniversitelerin toplum kalkınmasındaki işlevini vurgulayan Erdoğan, “Aydınlık yarınlara zemin oluşturmaktadır” diyor. Malezya’nın kaliteli insan kaynağı ile gelecekte başarılı olacağına inanıyor. Ayrıca, fahri doktora unvanı için tüm üniversite yönetimine teşekkür ediyor.