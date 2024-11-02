“Erdoğan’a Tazminat Dava Süreci Başlatıldı”

SUÇ DUYURUSU VE CUMHURBAŞKANINA YAPILAN AĞIR HAKARETLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Ahmet Özel, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına bir suç duyurusu dilekçesi sundu. Dilekçede, Özgür Özel’in bir gün önce Esenyurt Belediyesi önünde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı doğrudan hedef alan hakaret içeren ifadeler kullandığı ifade ediliyor. Özel, Cumhurbaşkanlığı makamının itibarına açıkça saldırıda bulunduğunu belirtirken, “Söz konusu suç teşkil eden konuşma görüntüleri ve içerikleri bütün kamuoyu önünde, görüntülü ve yazılı basın vasıtasıyla da tekrar edilmiştir.” açıklamasında bulundu. Dilekçede, Özel’in ağır bir hakarete uğradığı ve Türk milletinin itibarına karşı ciddi bir suç işlediği vurgulandı.

Dilekçede, Özel’in sözlerinin Cumhurbaşkanlığı makamının ve Türk milleti şerefinin zedelenmesine neden olduğu ifade ediliyor. Özel’in Erdoğan’ı “darbeciye, terör elebaşına, komplocuya ve diktatöre benzettiği” kaydedilirken, “Şüphelinin müvekkili hedef alan ağır, tahammül edilmesi imkansız hakaret ve ithamları içerir yalan iddialara dayalı beyanları çok geniş kitlelere ulaşarak müvekkilin aşağılanmasına, toplum önünde küçük düşürülmesine ve yıpratılmasına sebep olmuştur.” deniliyor. Bu bağlamda, Özel’in ifadeleriyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ağır hakaret ettiğinin altı çizildi.

TÜM KAMUOYUNA YAYILAN SUÇLAMALAR VE TAZMİNAT DAVASI

Dava dilekçesinde, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanmasıyla ilgili olarak Özel’in kullandığı “hukuksuzluk, usulsüzlük, tamamen bir kumpas” sözleriyle İçişleri Bakanlığı ve mahkemelerin kararlarını hedef aldığını belirtildi. Özel’in ifadeleriyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kamuoyu nezdinde bir öcü gibi gösterildiği vurgulandı. Dilekçede, Özel’in Türk Ceza Kanunu’ndaki “Cumhurbaşkanına alenen hakaret” ve “iftira” maddelerine göre cezalandırmasının sağlanması için gerekli soruşturmanın yapılması istendi.

Aynı zamanda İstanbul Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesine sunulan başka bir dava dilekçesinde, Esenyurt Belediye Başkanı Özer’in tutuklanma sürecinin ardından Özgür Özel’in devlet organlarına karşı hakaret içerikli ifadeler kullandığı belirtildi. Özel’in, Erdoğan’ın onuruna saldıklarını ve kamuoyunda müvekkiline yasadışı bir güvensizlik algısı yarattıkları kaydedildi. Dilekçede, “Müvekkilim Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın terörün her türlüsüne karşı olan duruşu herkesin malumudur.” ifadesi dikkat çekiyor.

EKREM İMAMOĞLU’NA YÖNELİK İDDİALAR VE MANEVİ TAZMİNAT

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Ahmet Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik de tazminat davası açtı. Dilekçede, İmamoğlu’nun 31 Ekim’de yaptığı protesto mitinginde “eli sopalı” ve “karanlık hamlenin peşinde koşan bir iktidar” gibi ifadeler kullanarak Erdoğan’ın kişilik haklarını ihlal ettiği belirtiliyor. İmamoğlu’nun, Erdoğan’a yönelik iftiralarının halk arasında olumsuz algı yaratma amacı taşıdığı ifade ediliyor.

Dava dilekçesinde, İmamoğlu’nun Erdoğan’a yönelik ağır ifadeler kullanarak onun toplum gözündeki itibarına saldırdığını ve müvekkilini hedef haline getirmeye çalıştığını bildiriliyor. İmamoğlu’nun açıklamaları doğrultusunda, “Kendisinin halkın her kesimini kucakladığı” algısının yanıltıcı olduğu ifade ediliyor. Dilekçede, 1 milyon lira manevi tazminat talep edilirken, bu miktarın 31 Ekim 2024’ten itibaren yasal faizle ödenmesi istendi.