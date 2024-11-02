“Erdoğan’a Tazminat Dava Süreci Detayları”

SUÇ DUYURUSU METNİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Ahmet Özel, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına sunduğu suç duyurusu dilekçesinde, Özgür Özel’in Esenyurt Belediyesi önündeki konuşmasında ağır ifadelerle doğrudan Erdoğan’ı hedef aldığını belirtti. Dilekçede, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin en üst makamı olan Cumhurbaşkanlığı makamının itibar ve şerefine karşı açıkça suç işlenmiştir.” ifadesi yer aldı. Ayrıca, “Söz konusu suç teşkil eden konuşma görüntüleri ve içerikleri bütün kamuoyu önünde, görüntülü ve yazılı basın vasıtasıyla da tekrar edilmiştir.” denildi. Özel, Özgür Özel’in üzerine atılı suçlardan en üst sınırdan cezalandırılması için işlemler yapılmasını talep etti.

İTİBAR ZEDESİ

Dilekçede, Özel’in konuşmasının içeriğinde Erdoğan’ın “darbeci, terör elebaşı, komplocu ve diktatör” olarak benzetildiği vurgulandı. “Şüphelinin müvekkili hedef alan ağır, tahammül edilmesi imkansız hakaret ve ithamları içerir yalan iddialara dayalı beyanları” çok geniş kitlelere ulaştığı ifade edildi. Erdoğan’ın terör örgütleriyle mücadelesinin herkesçe bilindiği, Özel’in benzetmelerinin Cumhurbaşkanlığı makamını ve Türkiye Cumhuriyeti’nin saygınlığını zedelediği dilekçede belirtildi. Aynı zamanda, “Özel, devletin kurumlarını aşağılayan tahrik edici ve sövgü ifadeleriyle Erdoğan’a hakaret etmiştir.” denildi.

HUKUKSUZLUK İDDİALARI

Dilekçede, Özel’in Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanmasına ilişkin “Dün yaşanan süreç tamamen hukuksuzluk, tamamen usulsüzlük, tamamen bir kumpasın tüm işaretlerini barındırmaktadır.” açıklamasıyla İçişleri Bakanlığı ve mahkeme kararını Erdoğan’ın verdiği izlenimi yarattığı ifade edildi. Suç duyurusunda, Özel’in ifadeleriyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hem ulusal hem de uluslararası kamuoyunda kötü bir imajla karşıladığı ve ağır bir suç işlediği belirtiliyor. Açıklamada, Türk Ceza Kanunu’nun “Cumhurbaşkanına alenen hakaret” ve “iftira” maddeleri çerçevesinde gerekli soruşturmanın açılması talep edildi.

MANEVİ TAZMİNAT DAVASI

İstanbul Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesine sunulan dava dilekçesinde, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklandığı hatırlatıldı. Dilekçede, “Özel’in konuşmasında devlet organları ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik hakaret ve iftira niteliği taşıyan ifadeler kullandığı” kaydedildi. Özel’in söylemlerinin Erdoğan’ın onur, şeref ve saygınlığına saldırı niteliğinde olduğu ve kişilik haklarına ağır bir saldırı oluşturduğu ifade edildi. Dilekçede, “Müvekkilimin itibarını zarsız sarsma amacı güdüldüğü” belirtildi.

EKREM İMAMOĞLU’NA YÖNELİK DAVALAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Ahmet Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik de bir dava dilekçesi sunarak, İmamoğlu’nun 31 Ekim’de Özer’in tutuklanmasını protesto eden mitingde Erdoğan’a yönelik iftira içeren ifadeler kullandığını belirtti. Dilekçede, İmamoğlu’nun sözlerinin “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nı küçük düşürme” amacını taşımakta olduğu vurgulandı. İmamoğlu’nun “eli sopalı” ve “karanlık hamlenin peşinde” gibi ifadeleri kullanarak Erdoğan’a ağır hakaretlerde bulunduğu, müvekkilinin toplum gözündeki itibarını zedelediği aktarıldı. Bu nedenle, İmamoğlu’na 1 milyon TL’lik manevi tazminat talep edildi. Dava dilekçesinde, İmamoğlu’nun iadelerine yer verilerek, “Akıl dışı ve küçük düşürücü ifadeleri, hitap ettiği topluluğu galeyana getirme amacı taşımaktadır.” denildi.