Erdoğan: AB İrtifa Kaybını Türkiye İle Aşar

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN AÇIKLAMALARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Avrupa Birliği güç ve irtifa kaybının önüne geçmek, hatta tersine çevirmek istiyorsa bunu ancak Türkiye’nin tam üyeliği ile başarabilir” dedi. Erdoğan, Polonya Başbakanı Donald Tusk ile ortak basın toplantısında yaptıkları görüşmelerin Türkiye-Polonya ilişkilerini güçlendirdiğini vurguladı. Tarihsel köklerinden aldıkları güçle, iki ülkenin stratejik ortak olarak her konuyu açıkça ele aldığını belirtti. Erdoğan ayrıca, “Polonya ile ilişkilerimizi güçlendirme ve çeşitlendirme irademizi teyit ettik” diye de ekledi.

TİCARET VE YATIRIMLARDA HIZLI GELİŞMELER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki dönemde Polonya’ya bir ziyaret gerçekleştirmeyi planladıklarını ifade etti. Ticaret, yatırımlar, savunma işbirliği ve beşeri ilişkiler konularındaki potansiyeli ele aldıklarını belirterek, “Ukrayna’daki savaşın sona erdirilmesine yönelik adımları da görüştük” dedi. 2024 yılında yaklaşık 12 milyar dolara ulaşan ticaret hacimlerini 15 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini açıkladı.

POLONYA İLE SAVUNMA İŞ BİRLİĞİ

Cumhurbaşkanı, Polonya’nın yurtdışı müteahhitlik sektörü için önemli olduğunu ve Türk şirketlerinin projelerinin artmasından memnuniyet duyduğunu belirtti. Türkiye ve Polonya’nın NATO’nun en büyük iki kara ordusuna komuta ettiği ve Avrupa’nın güvenlik mimarisinde vazgeçilmez bir yere sahip olduklarını ifade etti. Tusk ile yapılan görüşmelerde, savunma sanayi işbirliğinin yeni projelerle güçlendirilmesi konusuna da değinildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Avrupa Birliği ile işbirliğini karşılıklı fayda ve saygı ilkesinde ilerletme arzusunu yineledi. Bu işbirliğinin önemine dikkat çeken Erdoğan, “Avrupa Birliği’ne tam üyelik stratejik hedefimiz” dedi. Polonya’nın Türkiye’nin üyelik sürecine destek sunması noktasındaki beklentisini de Tusk ile paylaştığını söyledi.

Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşının son durumunu da değerlendirdi. Dün Amerika ile Ukrayna arasındaki görüşmelerde ülkelerin ateşkesi kabul etmesini olumlu bulduklarını ifade etti. Türkiye’nin tutumunun açık olduğunu belirten Erdoğan, barış arayışına katkı sunmaya hazır olduklarını belirtti. Bölgenin huzura ve istikrara kavuşması için çalışacaklarını dile getirdi. Tusk’un ziyareti için teşekkür eden Erdoğan, görüşmelerinin hayırlı sonuçlar sağlamasını umduğunu ifade etti.