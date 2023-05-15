Erdoğan: Açık ara öndeyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da yaptığı balkon konuşmasında açık ara önde olduklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Ülkemiz 14 Mayıs seçimleriyle bir demokrasi şölenini daha alnının akıyla tamamlamıştır. Henüz kesin sonuçlar belli olmamakla beraber açık ara önde bulunuyoruz.” dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da balkon konuşması yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

“Birileri mutfakta, biz de balkonda”

İşte bu sevdanın neticesi burada. Bu sevdalıların buluşması. Bütün bu maratonun neticesini bu akşam sizlerle yaşıyoruz. Birileri mutfakta, biz de balkonda.

Aziz milletim, ekranları başında bizleri izleyen kıymetli vatandaşlarım, sevgili Ankaralılar, değerli dava ve yol arkadaşlarım sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum.

“Kesin sonuçlar belli olmamakla beraber açık ara önde bulunuyoruz”

Ülkemiz 14 Mayıs seçimleriyle bir demokrasi şölenini daha alnının akıyla tamamlamıştır. Henüz kesin sonuçlar belli olmamakla beraber açık ara önde bulunuyoruz. Hem yurt içi oyların gayri resmi sonuçlarının belli olmasının hem yurt dışı oyların sayımının biraz daha vakit alacağı anlaşılıyor. Tabii biz fersah fersah geride olduklarını kendilerinin de bildiği bir tabloyu öndeyiz diye anlatarak milleti bir kez daha muhtemelen son kez kandırmaya çalışanlar gibi değiliz. Biz, milletimize karşı hep harbi ve hasbi olduk. Bugün de seçimde açık ara önde olduğumuzu biliyor ancak sonucun tam oranlarıyla ne şekilde tecelli ettiği henüz resmen önümüze gelmediği için milli iradenin tezahürünü bekliyoruz. Sonucu beklerken sizlerin buradaki sevgisine mukabele etmek için geleneksel balkon konuşmamızı şimdiden yapalım dedik.

“Tarihimizin en yüksek katılımlı seçimlerinden birini yaşadık”

Sözlerime İstanbul’dan Ankara’ya ve buraya gelene kadar sevgileriyle, coşkularıyla, ahde vefalarıyla bizleri yalnız bırakmayan tüm kardeşlerime teşekkür ederek başlamak istiyorum. Aynı şekilde sandık kurullarında görev alan, müşahit olarak veya bireysel gayretleriyle gönüllü bir şekilde sandıklara sahip çıkan, onlarla birlikte yurt dışı çalışmalarında vazife üstlenen her bir kardeşime de teşekkür ediyorum.

Şüphesiz en büyük teşekkürü rekor bir katılımla sandık başına giderek ülkesinin ve kendisinin geleceği için tercihini sandığa yansıtan vatandaşlarımın her birine ediyorum. Seçimde tercihini bizden, AK Parti’den, Cumhur İttifakı’ndan yana kullanan kardeşlerime hasleten şükranlarımı sunuyorum. Kazanan, seçim tablolarının göstereceği rakamların ve oranların ötesinde tartışmasız bir şekilde ülkemiz olmuştur, milletimiz olmuştur. Türkiye, milli iradenin üstünlüğüne olan bağlılığıyla vatandaşlarının siyasi tercihindeki özgürlüğüyle dünyanın önde gelen demokrasileri arasında yer aldığını bir kez daha ispatlamıştır.

Bu gerçeği seçimlere katılım oranının rekoruyla gösterdik. Dünyada benzeri yok. Tarihimizin en yüksek katılımlı seçimlerinden birini yaşadık. Bu gerçeği milletimizin tercihini huzur içinde sandığa yansıtmasıyla gösterdik. Kayda değer hiçbir üzüntü verici hadise yaşanmadan bu seçimi tamamladık. Bu gerçeği tüm parti temsilcilerinin gözetimi altında yürütülen seçim süreci ve sonuçlarının şüphesiz oluşuyla gösterdik.

“Seçim kampanyasındaki tartışmalar artık geride kalmıştır”

CHP yöneticileri ve bazı belediye başkanlarının tamamen kendi iç hesaplaşmalarının ürünü feveranları bu gerçeği değiştirmiyor. Ülkemiz, hem siyasi hak ve özgürlüklerin kullanımı hem seçim sisteminin güvenilirliği bakımından dünyaya örnek olacak bir işleyişe sahiptir. Kimsenin bu güzel tabloyu kendi kısır siyasi hesapları için bozmaya hakkı yoktur. Biz siyasi hayatımız boyunca istisnasız her zaman milli iradenin kararına, yani sizin kararınıza saygı duyduk. Bu seçimde de saygı duyuyoruz. Budan sonraki seçimlerde de saygı duyacağız. Biz aynı demokratik olgunluğu bekliyoruz. Seçim kampanyasındaki tartışmalar artık geride kalmıştır. Bu süreçte herkes milletimize sözünü söylemiş, milletimiz de bugün kararını vermiştir.

“Yaklaşık 56 milyon vatandaşımızın her birine tekrar teşekkür ediyorum”

Artık buna yeni yeni kılıflar uydurmanın bir anlamı yok. Milletimizin kararının ne olduğunu, gayri resmi kesin sonuçları açıklandığında hep birlikte göreceğiz. Sonuç ne olursa olsun bugünkü seçimlerde Cumhurbaşkanlığında tercihini bizden yana yaptığı görünen 27 milyona yakın vatandaşımın her birine şükranlarımı sunuyorum. Tercihini kimden yaparsa yapsın bu demokrasi şölenine katılan yaklaşık 56 milyon vatandaşımızın her birine tekrar teşekkür ediyorum.

“En yakın rakibimize şimdiden 2 milyon 600 bin civarında fark attık”

Seçimlerde en yakın rakibimize şimdiden 2 milyon 600 bin civarında fark attık. Kesin sonuçların çıkmasıyla bu rakamın çok daha yükseleceğine inanıyorum. Seçim sistemimizin yüzde 50 artı 1 oy sınırı sebebiyle Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nin ilk turda bitip bitmediğini henüz bilmiyoruz. Eğer milletimizin kararı Cumhurbaşkanı Seçimi’nin tamamlandığını gösteriyorsa zaten mesele yok. Şayet milletimiz tercihini seçimin ikinci tura kalmasından yana yaptıysa onun da başımızın üstünde yeri var. Biz, yüzde 50’nin üzerinde bir oy oranıyla bu turu bitireceğimize inanıyoruz.