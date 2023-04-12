Erdoğan açıkladı! 150 bin TL faizsiz kredi verilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni evlenecek çiftlere 150 bin TL faizsiz kredi verileceğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyipl Erdoğan, yeni evlenecek çiftlere devlet destekli 24 ay geri ödemesi evlilik kredisi sağlanacağını duyurdu. AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milltvekili Aday Tanıtım Toplantısı’nda konuşan Erdoğan, üniversite öğrencilerine ücretsiz 10 GB internet, yükseköğrenim öğrencilere yönelik bilgisayar ve cep telefonu alımında vergi muafiyeti, çocuklu kadınlara erken emeklilik ve yurt dışından getirilen otomobillere yönelik sınırların büyük oranda düşürülmesine yönelik güzel haberleri sıraladı. AK Parti seçim vaatlerinden en dikkat çekeni ise devlet destekli faizsiz evlilik kredisi oldu. Bunun üzerine evlenecek olan çiftler, “24 ay geri ödemesiz evlilik kredisi şartları 2023” gibi aramalar yapmaya başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milltvekili Aday Tanıtım Toplantısı’nda 2023 seçimlerinde AK Partinin seçim vaatlerini açıkladı. Birçok ekonomik destek açıklaması yapan Erdoğan, evlenecek çiftlere devlet destekli faizsiz kredi verileceğini duyurdu. Bunun üzerine “24 ay geri ödemesiz evlilik kredisi şartları 2023” şeklinde aramalar yapılmaya başlandı. Peki, Faizsiz evlilik kredisi kaç TL, kaç vade olacak? 48 ay vadeli evlilik kredisi hangi bankalar veriyor? İşte merak edilen tüm detaylar…

24 AY GERİ ÖDEMESİZ EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı’nda devlet destekli evlilik kredisini duyurdu. Gençleri evliliğe teşvik etmek ve ekonomik anlamda ferahlatmak amacıyla yeni evlenen gençlere 150 bin lira kredi verilecek. 24 ay (2 yıl) geri ödemesiz ve 48 ay (4 yıl) vadeli olarak verilecek olan evlilik kredisi için şartlar merak konusu oldu. Sıfır faizli evlilik kredisi Aile ve Gençlik Bankası üzerinden verileceği öğrenildi.

Devlet destekli faizsiz evlilik kredisi şartları ve tarihleri henüz açıklanmadı. Ayrıca bu destek kredisinin ne zaman yürürlüğe gireceği de henüz bilinmiyor.

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ KAÇ TL, KAÇ VADE OLACAK?

Erdoğan’ın konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde:

“Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz. Ayrıca, Aile ve Gençlik Bankasının faaliyetleri arasında, çocukların eğitimi başta olmak üzere aile kurumunu koruyan ve güçlendiren çeşitli hizmetler de desteklenebilecektir.”

Erdoğan’ın açıklamasına göre; yeni evlenen çiftlere devlet destekli, faizsiz, 24 ay geri ödemesiz ve 48 ay vadeli 150 bin TL evlilik kredisi verilecek.

Aile Koruma Kalkanı Programı olarak açıklanan projenin finansmanı, uluslararası standartlarda dijital Aile ve Gençlik Bankası kanalıyla sağlanacak.

Bu sosyal amaçlı bankanın ana gelir kaynaklarından birisinin de Karadeniz’de keşfedilen doğalgaz gelirlerinin belirli bir yüzdesi olacağı belirtildi.

VERİLECEK DİĞER EKONOMİK DESTEKLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, evlilik kredisi yanında vatandaşın yüzünü güldürecek bir dizi haberi sıraladı. Buna göre; yurt dışı telefonlarda kullanım süresi uzayacak, yurt dışından gelen otomobillerde 185 gün şartı 30 güne düşecek, Aile Bazlı Vatandaşlık Maaşı uygulaması başlayacak, Aile ve Gençlik Bankası kurulacak, Aile Koruma Kalkanı Programı gelecek, ev hanımlarına emeklilik güvencesi sağlanacak, öğrencilere kredi ve burs imkanı sunulacak, yurt dışındaki Türk vatandaşlara THY önceliği verilecek, yeni nesil dijital Türk Lirası projesi hayata geçecek.