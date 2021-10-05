Erdoğan açıkladı: 2 okulda karantina uygulamasına gidildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sadece iki okulda karantina uygulamasına gidildiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, okullardaki covid-19 vakalarına ilişkin “şu ana kadar sadece 2 okulumuzda karantina uygulamasına gidilmişti. Durumuna göre bazı sınıflar karantinaya alınabilir” ifadelerini kullandı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde 2021-2022 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni’nde konuşuyor.

Erdoğan’ın açıklamasından öne çıkan satır başları:

”71 bin okulumuzun tamamı açık. Şu ana kadar iki okulumuzda karantina uygulamasına gidilmiştir. Vaka durumlarına göre bazı sınıflar karantinaya alınabilir ama okul, ilçe veya il çapında bir kapanma kesinlikle düşünmüyoruz. Salgın tehdidine karşı gereken tedbirleri almak suretiyle üniversitelerimizde eğitim öğretimin kesintisiz sürmesi konusunda kararlıyız.

”DOKTORA MEZUNU SAYISINI ARTIRMAMIZ GEREKİYOR”

Doktoralı insan kaynağımız halen hedeflerimizin çok gerisinde. Doktora mezunu sayısını artırmamız gerekiyor. Artık gençlerimizin tekrar tekrar üniversite sınavına girmelerini gerektirmeyecek bir sistem kurmalıyız.”