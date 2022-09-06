Erdoğan açıkladı! 5.5 milyon kişinin icra borcu silinecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hakkında icra takibi başlatılan 2 bin TL ve altındaki alacaklar için tasfiye sağlanacağını duyurdu.

Erdoğan, “15 Ağustos 2022’den önce icra takibi başlatılmış 2 bin lira ve altındaki alacakların tasfiyesini sağlıyoruz. Böylece 10 milyon dosya ve 5.5 milyon vatandaşımız icra takibinden kurtulmuş olacak” dedi. İhtiyaç sahibi ailelere eğitim desteği için Sosyal Yardımlaşma Vakfı’na ek kaynak aktarıldığını belirten Erdoğan, doğal gaz desteğinin kronik hastaların olduğu hanelere yüzde 5 fazla olmak üzere bu yıl da süreceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, icra takibine giren borçlarla ilgili müjdeyi kamuoyuna açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yaklaşık 2 saat süren Kabine toplantısının ardından Millete Sesleniş konuşması yapan Erdoğan, şunları söyledi:

EKONOMİDE BÜYÜME: Yılın ilk çeyreğinde yüzde 7.5 olan oran ikinci çeyrekte yüzde 7.6 olarak gerçekleşmiştir. Hem OECD hem de G-20 içinde en yüksek büyüme kaydeden ikinci ülke konumundayız. 251 milyar dolarlık bir ihracat seviyesine ulaşan ekonomimizin küresel mal ticaretinden aldığı pay yüzde 1’in üzerine çıktı.

TURİZMDE HEDEFLERİN ÜZERİNDEYİZ: Turizmde de hedeflerin üzerinde gerçekleşmeye doğru gidiyoruz. Ülkemizin her yerinde otellerde, uçaklarda, turizm tesislerinde boş yer bulmanın imkansız olduğu bir sezon geçiriyoruz. Yılın ilk 6 ayındaki cari işlemler dengemiz enerji hariç bakıldığında 8.1 milyar dolar fazla vermektedir. Buna rağmen enerji dahil cari fazla vermek için çalışmalarımızı artan hızla sürdürüyoruz.

ENFLASYON YILBAŞINDA İNİŞE GEÇECEK: Enflasyon hala en ciddi sorunumuz olmayı sürdürüyor. Dünyanın her ülkesi kendi ekonomik gerçekliğine göre son 40-50 yılda eşi benzeri görülmemiş enflasyon tehditleriyle mücadele ediyor. Türkiye olarak yılbaşından sonra ülkemizdeki enflasyonunu hızlı şekilde inişine şahitlik edeceğiz. Önce 40’lı, ardından 30’lu, yıl sonuna doğru 20’li rakamlardaki enflasyonla ülkemizi bu tehdidin gölgesinden çıkarmayı planlıyoruz. Bu süreçte refah kaybı yaşayan dar ve orta gelir grubuna mensup vatandaşlarımıza yönelik destekleyici çalışmaları arttırarak devam ettireceğiz. Asgari ücretten emekli ve memur maaşlarını yükseltmeye, sosyal yardım programlarını yeni anlayışla ele alarak hakkaniyet ilkesine dayalı olarak tabanını genişletmeye kadar pek çok tedbiri adım adım hayata geçireceğiz.

OVP YOL HARİTAMIZ: Resmi Gazete’de yayınlanan Orta Vadeli Program (OVP), enflasyonun düşürülmesi başta olmak üzere bu mücadelenin yol haritasıdır. OVP, 2023-2025 yılları arasındaki çalışmalarımızın rehberi olacaktır. Bütçe disiplininden taviz vermeyeceğiz. Maliye politikalarımızı kamu açıklarını azaltma yönünde sürekli tahkim edeceğiz. Program sonunda milli gelirimizi 1 trilyon doların üzerine çıkarmayı hedefliyoruz.

İCRA BORÇLARINA TASFİYE: Kamuoyuyla paylaşmak istediğimiz bir başka müjdemiz de icra takibine düşmüş dosyası bulunan vatandaşlarımızla ilgilidir. Milletimizin can ve mal emniyeti, huzuru, refahı, barış ve güven içinde yaşaması her vakit olduğu gibi bugün de birinci önceliğimizdir. Bugün aldığımız yeni kararla vatandaşlarımızın bir kısmının icra takibine uğramasına yol açan 2 bin lira ve altındaki borçlarını tasfiye ediyoruz. Buna göre 15 Ağustos 2022 tarihinden önce icra takibi başlatılmış 2 bin lira ve altındaki alacakların gider gösterilerek vergiden düşürülebilmesini ve böylece tasfiyesini sağlıyoruz. Varlık yönetim şirketlerine devredilmiş alacaklar da buna dahildir.