Erdoğan açıkladı! Asgari ücrete ara zam geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, güzel haberi duyurdu. Erdoğan, temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup toplantısının ardından açıklama yaptı.

Asgari ücrete bir ara zam olup olmayacağı yönündeki soruya yanıt veren Erdoğan, asgari ücrette temmuzda ara zam yapılacağını söyledi.

İsveç’in NATO üyeliği konusuna da değinen Erdoğan, “Onlardan beklediğimiz bazı şeyler var önce onların yerine gelmesi lazım.” dedi.