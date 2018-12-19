Erdoğan açıkladı! Evi müze oluyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmet Akif Ersoy ile ilgili açıklama yaptı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Akif Ersoy ile ilgili açıklama yaptı ve ünlü şairin evinin müzeye dönüştürüleceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kültür Sanat Büyük Ödülleri töreninde konuştu. Erdoğan açıklamasında “İstiklal marşımızın şairi Mehmet Akif Ersoy’un Türkiye’ye döndükten sonra kaldığı istiklal caddesinden Mısır Apartmanı 4. katındaki evini kamulaştırdık. Evini müze haline getiriyoruz. Türkiye’nin yeni Mehmet Akiflere Kemal Tahirlere ihtiyacı bulunuyor” dedi.

Erdoğan’ın konuşmasından satırbaşları:

Ödül vereceğimiz kültür sanat insanlarımızın her birini ayrı ayrı tebrik ediyorum.

Kültür sanat alanında yeni ve büyük adımları hep birlikte atacağız. Türkiye’nin son bir asrı siyasi ve sosyal alanlar yanında kültür ve sanat alanında da büyük kırılmalar yaşanan dönemi ifade ediyor.

Bize göre kültür tıpkı toprak gibi tıpkı bayrak gibi tıpkı para gibi bir milletin bağımsızlığım sembollerinden biridir.

Günümüzde kültür endüstrisi öyle bir yere geldi ki dünyada tesir etmediği yer kalmadı.

Türkiye maalesef eğitim ve kültür sanat politikalarında arzu ettiğimiz mesafeyi kaydedememiştir.

Devlete düşen görev bireylerin bu gayreti ortaya koyabilecekleri iklimi tesis etmektir.

Dilimiz öylesine büyük bir değişme uğramıştır ki dedeler torunlarının anlayamaz hale gelmiştir. Giyim kuşamdan her alana karşı bu durumlara şahit oluyoruz. Atalar yitik kaybedildiği yerde aranır derler. Bize düşen görev medeniyetimizin üç tasavvurunun kendi tarihimizde kendi geçmişimizde aramak yeniden yorumlamak ve geleceğe uyarlamaktır.

MEHMET AKİF ERSOY MÜZE EVİNE ÇEVİRİYORUZ

Biz uzunca bir süre ecdadın medeniyet mirasına sırtımızı dönüp kendimizi kaçak yapılara gecekondulara mahkum ettik.

TRT