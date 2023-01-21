Erdoğan açıkladı! Romanlara özel konut projesi başlatılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan müjdeli haberi verdi. Erdoğan, 12 ilde Romanlara özel konut projesi başlatıldığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Romanlara özel bir konut projesi başlatıyoruz. Hedefimiz, her Roman’a bir yuva. Sizleri, uygun ödeme imkanlarıyla modern, ferah, huzurlu bir eve kavuşturmak istiyoruz” açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen “2023 Roman Buluşması-Yüzyılın Romanını Birlikte Yazıyoruz” programındaki konuşmasına, “İlle de Roman olsun, taştan çamurdan olsun, o da Allah kuludur, her kim olursa olsun. Oturdum dibek başına, sürmeler çektim kaşıma. Bizi çekemeyenler, patlasın, çatlasın inşallah” sözleriyle başladı.

Katılımcıları, “Romanlar, kardeşlerim” diyerek selamlayan Erdoğan, kendilerine “kardeşlerim” diye öyle lafın gelişi olsun diye hitap etmediğini, çocukluğunun Romanlarla birlikte geçtiğini, aynı sokaklarda birlikte büyüdükleri, aynı ekmeği bölüşüp yedikleri, aynı sevinçleri yaşadıkları, aynı hüzünleri paylaştıkları için Romanların kendisinin kandan öte can kardeşleri olduğunu vurguladı.

Erdoğan, “Birileri sizin adınızı sadece siyaseten anar. Birileri sadece görüntü vermek için sizi selamlar. Birileri sadece oy istemek için kapınızı çalar ama bizim sizinle geçmişten bugüne gelen, inşallah son nefesimize kadar da sürecek olan yol arkadaşlığımız var.” diye konuştu.

Bugün “Yüzyılın Romanı’nı birlikte yazıyoruz” diye bir araya geldikleri bu güzel toplantıyla kardeşliklerini daha da güçlendireceklerinin altını çizen Erdoğan, şöyle devam etti:

“Biliyorsunuz, sizinle yol arkadaşlığımız çocuklukta birlikte büyüdüğümüz sokaklarda kalmadı. Az önce ekranda izledik. Aynı sokaklarda beraber yürüdük. Hangi göreve geldiysem, hangi sorumluluğu üstlendiysem hep dönüp size baktım. Sizin için neler yapabileceğime baktım. Beyoğlu İlçe Başkanlığım, İstanbul İl Başkanlığım, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığım döneminde yaptığım çalışmaların şahidi sizlersiniz.”

Erdoğan, kendisine “Romanlar seninle gurur duyuyor” şeklinde seslenen katılımcılara, “Ben de Romanlarla gurur duyuyorum” yanıtını verdi.

“Çalışmaları ideolojik dayatmayla veya siyasi çıkar gayesiyle değil, canıgönülden yürüttük”

Başbakanlığı döneminde yaptığı çalışmaların, Cumhurbaşkanı olduktan sonra gösterdiği gayretlerin şahidinin Romanlar olduğunu ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti:

“Devletin yönetim merkezi olan Ankara’daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ‘Binbir renk tek millet’ diyerek gerçekleştirdiğimiz buluşmayı unutabilmemiz mümkün mü? Aynı şekilde, Çanakkale ve Bursa’daki buluşmalarımızın coşkusunu unutabilmemiz mümkün mü? Tekrar altını çizerek ifade ediyorum. Tüm bu çalışmaları herhangi bir ideolojik dayatmayla veya siyasi çıkar gayesiyle değil, canıgönülden yürüttük. ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ ilkemizle 81 vilayetimizi ve 85 milyon vatandaşımızı kucaklarken, Romanlar başta olmak üzere hiç kimseyi dışarıda bırakmadık. Kimsenin kökenine, diline, inancına, kültürüne, meşrebine, başka herhangi bir farklılığına bakmadık. Sadece ve sadece insan sıfatıyla, herhangi bir vatandaşımızın hizmetin en iyisine, eserin en güzeline layık olduğuna inandığımız için gözümüz de kalbimiz de hep sizlere dönük oldu. Kalbimiz hep sizlerle birlikte oldu. İşte bunun için bizi çekemeyenler patlasın, çatlasın diyoruz. Daha doğrusu ne patlasınlar, ne çatlasınlar. Sadece ibret alsınlar, örnek alsınlar, ilham alsınlar yeter diyoruz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kardeşçe kucaklaşmak nasıl olur, eser nasıl verilir, hizmet nasıl elde edilir, aynı hassasiyet ve umutla geleceğe beraberce nasıl bakılır görsünler. Biz ‘Yüzyılın Romanı’nı birlikte yazalım. Onlar da bakıp okuyup anlasınlar diyoruz.”