Erdoğan açıkladı! Yardım kampanyası başlatılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yangın ve afet bölgeleri için yardım kampanyası başlatılmasına karar verdi.

Kampanya kapsamında banka hesap numaraları AFAD tarafından kamuoyuyla paylaşılacak

Türkiye’de yangın ve sel afetlerinden zarar gören yurttaşlar için yardım kampanyası başlatılmasına ilişkin karar, Resmi Gazete’de yayımlandı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre, “Türkiye’de yakın zamanda yaşanan yangın ve seller ile bundan sonra meydana gelecek benzeri afetler sonrasında uygulanmak üzere, genel hayatı olumsuz etkileyen şartların iyileştirilmesine katkı sağlaması amacıyla insani yardım kampanyası” başlatılacak.

HESAP NUMARALARINI AFAD DUYURACAK

Bu kapsamda koordinasyonu sağlamak üzere Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı görevlendirildi.

Kampanya kapsamında, valilikler, belediyeler ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca toplanan yardımların aktarılması ya da gerçek ve tüzel kişilerce doğrudan bağış yapılması amacıyla kamu bankaları veya özel bankalar nezdinde açılacak özel hesaplar, AFAD Başkanlığınca duyurulacak.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararında şu ifadeler kullanıldı:

“28/7/2021 tarihinde başlayan ve başta Akdeniz ile Ege kıyılarındaki iller olmak üzere farklı illerimizde meydana gelen yangın afetleri ile ülkemizin birçok bölgesinde meydana gelen sel afetlerinden zarar gören ve bundan sonra meydana gelebilecek yangın ve sel afetlerinden zarar görecek afetzedeler için yardım kampanyası başlatılması hakkında ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 5902 sayılı Kanunun 23’üncü maddesinin ikinci fıkrası gereğince karar verilmiştir.

Madde 1- Ülkemizde yakın zamanda meydana gelen yangın ve sel afetleri ile bundan sonra meydana gelebilecek yangın ve sel afetleri sonrasında uygulanmak üzere, genel hayatı olumsuz etkileyen şartların iyileştirilmesine katkı sağlaması amacıyla insani yardım kampanyası başlatılması kararlaştırılmış ve söz konusu yardım kampanyasının koordinasyonunu yapmak üzere Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı görevlendirilmiştir.

Kampanya kapsamında valilikler, belediyeler ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca toplanan yardımların aktarılması ya da gerçek ve tüzel kişilerce doğrudan bağış yapılması amacıyla kamu bankaları ve/veya özel bankalar nezdinde açılacak hesaplar Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı tarafından duyurulur.”