Erdoğan açıklayacak! Dar gelirliye yeni destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşı biraz olsun rahatlatacak yeni paketi açıklamaya hazırlanıyor.

Devlet, dar gelirlilerin icra ve haciz sorununu çözmek için harekete geçti. Hazırlanan yeni paketle 6 milyon kişinin 30 milyar liralık borcu tasfiye edilecek. 5 milyon ailenin 2 bin liraya kadar olan borcu icradan düşülecek.

Hazine ve Maliye ile Adalet bakanlıkları harekete geçti. Dar gelirliyi koruyacak düzenleme hayata geçiriliyor.

Dar gelirlilerin icralık borçları tasfiye edilecek. Düzenleme ile 6 milyon kişinin 30 milyar liralık borcu tasfiye edilecek. Böylece 5 milyon ailenin 2 bin liraya kadar olan borcu icradan düşülecek.

Dar gelirliye destek paketi

Elektrik, doğalgaz, su gibi temel ihtiyaçlara ait sözleşmelerden kaynaklanan borçlarının bir kısmını devlet karşılayacak.

Çalışma grubunun, kredi ve kredi kartı borçlarına yoğunlaştığı da düşünülüyor.

Detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

Hazırlanan paketin detaylarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklaması bekleniyor.