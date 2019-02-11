Erdoğan: Onların da fiyatı düşecek

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Keçiören’de yaptığı konuşmada temizlik ürünlerinin de fiyatlarının da düşeceğini belirtti.

İşte Erdoğan’ın sözlerinden satır başları:

“Kartaltepe Kent Ormanı da ilçemize hizmet verecek; özellikle de aileleriyle spor yaparak keyifli vakit geçirmek isteyen vatandaşlarımıza hizmet verecektir. Belediyemiz öncülüğünde tamamlanan Yükseltepe kentsel dönüşüm projesiyle 451 vatandaşımız evlerine kavuştular.

“FİYATLAR YARI YARIYA İNDİ”

Semt pazarı dedim… Niye? Son günlerde Türkiye’de bir oyun oynanmaya başladı. Patlıcan, domates, patates, salatalık… Fiyaları tırmandırmaya başladılar. Bu bir terör estirmeydi. Bu teröre karşı nasıl Gabar’da Cudi’de Tendürek’te nasıl inlerine girdiysek, bu sebze-meyve gıda terörünü estirenlere de evet şimdi belediyelerimiz vasıtasıyla tanzim satışlar semt pazarlarını kurarak Ankara İstanbul başta olmak üzere bugün itibariyle ucuz ürünü satmaya başladık. Fiyatlar neredeyse yarı yarıya inmiş vaziyette.

“SIRA TEMİZLİK MALZEMELERİNDE”

Halk Ekmek’te nasıl ucuz ekmeği biz vatandaşımıza verdiysek şimdi de sebzede meyvede her türlü üründe… Bunlarla da kalmayacağız, temizlik malzemelerinde de buna gideceğiz. Oyunu hep beraber bozacağız. Bu terörü estirenlere müsaade etmeyeceğiz. İşte Ticaret Bakanlığımız hallere teftiş için elemanlar gönderdi. Onları dövmeye kalktılar. Niye? Ruhlarında sıkıntı var.

Turgut kardeşimiz 1994 – 2009 arasında Keçiören’de o büyük değişimi gerçekleştirerek bugünkü Keçiören’in temellerini atmıştır. Kendisini yeniden göreve davet ettim. İnşallah 31 Mart’tan sonra Mustafa Ak kardeşimizin bıraktığı yerden ilçemizi alacak ve gönül belediyeciliği anlayışıyla Keçiören’i çok daha ileriye taşıyacaktır.