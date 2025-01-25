Erdoğan: Acıyı Yaşatanlar Hesap Verecek

AK PARTİ İL KONGRELERİ DEVAM EDİYOR

AK Parti’de il kongreleri sürüyor. Bugün Van, Çanakkale, Çorum, Elazığ, Siirt, Tekirdağ ve Uşak’ta kongreler gerçekleştiriliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir İl Kongresi’nde konuşma yapıyor.

ESKİŞEHİR İL KONGRESİ’NDEN ÖNE ÇIKANLAR

Erdoğan’ın konuşmasında, “Gazze’de biraz buruk da olsa yüzlerin gülmesinden biz de memnuniyet duyuyoruz.” ifadesi dikkat çekiyor. 15 ay boyunca kardeşlerini yalnız bırakmadıklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı, ramazan ayında da tüm imkanlarını seferber edeceklerini belirtiyor. Erdoğan, Suriye halkı ve Gazzeli kardeşlerin Türkiye için dua ettiğini, bunun insan ve vicdan merkezli dış politikanın temeli olduğunu söylüyor. Ayrıca, 78 kişinin öldüğü yangın faciasına dair, “Yargımız hiç bir şüphe bulutu kalmayacak şekilde, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çok yoğun gayret içinde.” şeklinde açıklama yapıyor.

SİYASİ POLEMİKTEN UZAK DURMA

Yangın faciasını siyasi bir polemiğe alet etmenin kesinlikle yanlış olduğunu belirten Erdoğan, yaşanan büyük acıyı millete yaşatanların hukuka hesap vermesi gerektiğinin altını çiziyor. Yargının, vefat edenlerin sorumlularından hesap soracağını ifade ediyor.

2028 SEÇİMLERİNE HAZIRLIK MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2028 seçimlerine yönelik mesajlar da veriyor ve AK Parti’nin hedefinin oy oranını yüzde 50’nin üzerine çıkarmak olduğunu söylüyor. 2029’da gerçekleştirilecek yerel seçimlerle birlikte büyükşehir ve illerde AK Parti ile Cumhur İttifakı’nın eser belediyeciliği bayrağını dalgalandıracağını ifade ediyor.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ

Erdoğan, terörsüz Türkiye hedefinin gerçekleşeceğinin altını çizerek, “Kırk yıldır kanımızı emen terör belasından ülkemizi tamamen kurtardıktan sonra inşallah hedeflerimize koşar adımlarla gideceğiz.” diyor. Ayrıca, Türk, Kürt, Zaza, Alevi, Sünni ayrımı yapmadan tüm milleti kucaklayacaklarını, dil, kültür, köken ayrımcılığına karşı duracaklarını belirtiyor.

BÜYÜK HEDEFLERİN PEŞİNDEYİZ

Cumhurbaşkanı, “Milletimizin yegane umudu olarak, uzun ince bir yoldayız.” şeklinde ifade ederek, geçmişte özlem duyduğu hedeflerin peşinden koştuğunu belirtiyor. “Bizim hedefimiz partimizin oy oranını yüzde 50’nin altına düşürmemek.” diyerek, 2028 seçimlerinde Cumhur İttifakı’nın güçlü bir oy oranıyla kazanacağının müjdesini veriyor.

TERÖR BARİYERİ KALKINCA DAHA SIKI SARILACAĞIZ

Erdoğan, kimlik siyasetiyle, mezhep tahrikleriyle Türkiye’ye zaman kaybettirildiğini söylerken, operasyonların bölgede avantajlı bir iklim oluşturduğunu da vurguluyor. Terörsüz Türkiye hedefine ulaşmakta kararlı olduklarını söyleyerek, milletle birlikte demokrasi yolunda yürümeye devam edeceklerini ifade ediyor.