Erdoğan: Adam gibi başkanlar vaat ediyoruz

Diyarbakır’da konuşma yapan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçimlere dair konuştu.

Erdoğan, “Biz 31 Mart’ta size adam gibi belediye başkanları, hizmet için çalışacak belediyeler vaat ediyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Binlerce yıllık kadim şehir Diyarbakır, şiirlere ilham kaynağı olan Diyarbakır… Asırlardır medeniyetimizin sembol şehri Diyarbakır, bugün de gönlümüzün en baş köşesindedir. Bugün bir başka Diyarbakır. Son bir yılda dördüncü defa Diyarbakır’dayım. Diyarbakır Türkiye’dir, Türkiye Diyarbakır’dır. Diyarbakır asırlardır kendisiyle birlikte Türkiye’nin istiklalinin lokomotifi olmuştur.

Diyarbakır’ı terör örgütünün zulmünden kurtardıkça, şehrimizin çehresinin nasıl değişmeye başladığını en sizler biliyorsunuz. Her yeri yeniden pırıl pırıl bir Diyarbakır var. Devletin belediyelere, vatandaşa hizmet için verdiği araçları ve imkanları çukur kazmakta kullandılar. Şehirlere hizmet edecekleri yerde iradelerini terör örgütlerine teslim ettiler. İnsanlarımıza ve esnaflarımıza hayatı zindan ettiler

Onların derdi hizmet etmek değil, teröre selam durmaktır. Halka hizmet etmek yerine örgütün tutuşturduğu bildirileri okuyan belediye başkanlarını görevden aldık.

Ama biz ne yaptık? O teröristleri çukura gömdük. Elinizi vicdanınıza koyun. Diyarbakır terör örgütünün emrindeki militanlar döneminde mi hizmet gördü, şu an da bizim de adayımız olan kayyum döneminde mi hizmet gördü? Kimsenin kendi hevesleri, hırsları için koskoca bir şehrin geleceğiyle oynamaya hakkı yoktur. Bunların kendilerine hayrı yok ki millete olsun.

Diyarbakır, Kandil yerine kendi şehirlerine hizmet eden belediye başkanlarını hak ediyor.

Biz 31 Mart’ta size adam gibi belediye başkanları, hizmet için çalışacak belediyeler vaat ediyoruz. Emanetinize sahip çıkacak.

TRT