Erdoğan: Adım adım yaklaşıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde düzenlenen toplantıda gündemi değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda konuşuyor.

İşte Erdoğan’ın konuşmasından satır başları: Önceki gün Kabine toplantısı sonrası açıkladığımız kamuda çalışan 424 bin sözleşmelinin kadroya geçirilmesi kararımızın bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum. Geçtiğimiz 20 yılda hep yapageldiğimiz gibi bugün de ülkemizin her meselesini hayata geçirerek Türkiye’yi huzurlu ve müreffeh bir geleceğe hazırlıyoruz.

2023 TÜRKİYE’SİNE ADIM ADIM YAKLAŞIYORUZ

Ülkemize bugüne kadar kazandırdığımız demokrasi ve kalkınma adımlarını kesintisiz şekilde sürdürerek milletimize sözümüz olan 2023 Türkiye’sine adım adım yaklaşıyoruz.

YENİ BİR NEFES BORUSU AÇTIK

Dün Yüksek İstişare Kurulu toplantımızda da ifade ettiğim gibi sadece son 2 ayda açılışını yaptığımız projelerin her biri tek başına abide hüvviyetindedir. Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattı ile İstanbul’un trafiğine yeni bir nefes borusu açtık. Küçükkuyu-Ayvacık yolu Asos ve Troya Tünelleri ile 1915 Çanakkale Köprüsü ile birlikte Marmara’dan Ege ve Akdeniz’e ulaşımı biraz daha kolaylaştırdık. Malatya Hekimhan yolu ile İç Anadolu ile Doğu Anadolu arasındaki ulaşım hatlarını güçlendirdik. Diyarbakır Güneybatı Çevre Yolu ile Şanlıurfa-Mardin güzergahındaki trafiği rahatlattık. Togg fabrikası ile ülkemizin ilk yerli ve milli otomobilinin seri üretim heyecanını yaşadık. Gaziray ile sanayinin ve kültürün şehri Gaziantep’in şehir içi ulaşım sorununu çözdük. Batman Hasankeyf Tüneli ile Ilısu barajandan etkilenen bölgelerimizdeki yerleşimlerimizi birbirine bağladık. Ülkemizin en büyük dünyanın beşinci büyük barajı Artvin Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali’ni yerleşimi ve yollarıyla hayata geçirdik. Konya Eğiste Hadimi Viyadüğü ile Konya üzerinden Akdeniz’e daha hızlı ve güvenli erişilebilmesini temin ettik. ASELSAN Silah Sistemleri Fabrikası ile savunma sanayimizi güçlendirdik. İlk Evim İlk İşyerim projesi ile 50 bin konut 1 milyon alt yapılı arsa, 50 bin iş yerini ülkemize kazandıracak adımı attık. Şehirlerimizdeki organize sanayi bölgelerinde 50 fabrikayı 100 fabrikayı aynı anda hizmete açtık. Alevi Bektaşi kardeşlerimizin Cumhuriyet tarihi boyunca çözüme kavuşturulmamış taleplerini karşılayacak düzenlemeleri hayata geçirdik.

BAŞARDIK, BAŞARIYORUZ, BAŞARACAĞIZ

Hepsinden önemlisi Türkiye Yüzyılı programımızla milletimize Cumhuriyetimizin yeni asrına çok daha büyük hayaller ve heyecanlarla gireceği bir umut ışığı yaktık. Daha uluslararası alandaki temaslarımızı, buralardan ülkemiz adına elde ettiğimiz faydaları, şehirlerimize kazandırdığımız küçüklü büyüklü yatırımları saymıyorum bile. Her şeyden önce dört ana başlık diyebiliriz. Ekonomi, diplomasi öbür tarafta terörle mücadele bir diğer taraf da yine mülteci sorunu konusu. Bu dört ana başlığı her şeyden önce biz başardık, başarıyoruz ve başaracağız.

DÜZCE AFET BÖLGESİ İLAN EDİLDİ

Bu vesileyle geçen hafta 5,9 şiddetinde bir depremle sarsılan Düzce’yi genel hayata etkili afet bölgesi ilan ettiğimizi açıklamak istiyorum. Böylece afet sonrası telafi ve ihya çalışmalarımızı daha hızlı etkin şekilde yürütebileceğiz.

Diğer yandan 2022 yılı üçüncü çeyrek büyümesi 3,9 olarak açıklanırken ikinci çeyrek büyümesi de 7,7 olarak yukarı yönlü revize edildi. Küresel düzeyde resesyon endişesinin giderek arttığı bir dönemde Türkiye’nin büyümesini sürdürmesi çok kıymetlidir. İnşallah 2022’yi dünyaya göre rekor bir düzeyde kapatarak 2023’e iyi bir giriş yapacağız.