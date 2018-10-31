Erdoğan: Adını ‘Siper’ koyduk

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Teknoloji Geliştirme Altyapı Töreni’nde konuştu ve yerli uzun menzilli Siper’i anlattı.

Erdoğan öncülüğünde TÜBİTAK SAGE harp başlığı raylı sistem testi, Pulat tahrip sistemi etkinlik testi, Işın Projesi testi gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ”Siper adıyla başlattığımız milli uzun menzilli bölgesel hava füze savunma sisteminin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından notlar;

* Bugün burada birbirinden önemli milli teknoloji geliştirme alt yapılarını ve sanayi projelerini test etmek için bir araya geldi. Bu projelerin ülkemizi kazandırılmasında emekleri geçen bütün hocalarımıza ve mühendislerimizi tebrik ediyorum. Yüksek çözünürlüklü gözlem uyduları, uydu fırlatma sistemleri konusunda gerçekten önemi neticeler alıyoruz. Hedeflerimizden biri de uydu kameraların ve büyük çaplı aynaların ülkemizde üretilmesiydi. OPMER işte bu amaçla kurulmuştur.

“ÜLKEMİZDE İLK KEZ KURULAN OPMER DÜNYADA SAYILI LABORATUVARLARDAN BİRİSİDİR”

* Kritik tasarımların, bilgi birikimlerinin ve ödenen yüksek tutarlarının yurt içinde kalmasını sağlıyoruz. Ürünleri ölçüm ve entegrasyon faaliyetlerini de bu istasyonda yürüteceğiz. Ülkemizde ilk kez kurulan OPMER dünyada sayılı laboratuvarlardan birisidir.

* Savunma sanayinde yüzde 20’lerde olan millilik oranının bugün yüzde 65’lere çıkardık işte bu başarının arkasında açılışını yapmış olduğumuz tesis gibi sergilenen maharetler vardır.

* Ulaştığımız seviye ile yetinemeyiz. İşte bu anlayışla savunma sanayine yüzde 65 olan millilik oranını daha da yukarılara taşıyacağız. SAGE geliştirdiği yüksek silah sistemleri ile savunma sanayimize büyük katkıda bulunuyor. HABRAS da bu katkılardan biridir.

* HABRAS’ın işleme alınması ile birlikte savunmaya sanayimiz sınırlı sayıda ülkenin sahip olduğu bir özelliğe sahip olacak. Bu kritik sistemin ülkemize ve savunma sanayimize hayırlı olmasını diliyorum.

* Savunma sanayi sektörümüz bugün binden fazla şirket yanında KOBİ’lerin ve araştırma kuruluşları ile milli bir yapıya dönüşmüş durumdadır. Bu milli yapının ortaya çıkardığı ürünlerinden biride pulat aktif koruma sistemidir.

TRT