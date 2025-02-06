Erdoğan, Adıyaman’da Esnafları Ziyaret Etti

ERDOĞAN ADIYAMAN’DA DEPREM YIL DÖNÜMÜNDE BULUNDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremin yıl dönümünde Adıyaman’a bir ziyaret düzenliyor. 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen deprem nedeniyle önemli bir anma etkinliği gerçekleştiren Erdoğan, uçakla Adıyaman havalimanına iniş yapıyor.

KAPALI SPOR SALONUNDA HALKA HİTAP ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, havalimanından sonra Adıyaman Yeni Mahalle Kapalı Spor Salonu’na geçiyor. Burada yapılan programda halka seslenen Erdoğan, sonrasında depremde iş yerleri yıkılan esnaflarla bir araya geliyor. Esnaf ziyaretinde, yeniden iş yerlerine kavuşan kişilerle buluşarak onlara destek sunuyor.