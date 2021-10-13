Erdoğan Afrika turuna çıkıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika turu kapsamında 28 farklı ülkeye ziyaret gerçekleştirecek.

Erdoğan, 4 günlük Angola, Togo ve Nijerya turuna pazar günü başlayacak. Türkiye’nin Afrika ile ilişkilerinin özünü “samimiyet, kardeşlik, dayanışma, birlikte kazanma ve birlikte yol yürüme” olarak niteleyen Erdoğan’ın Angola, Nijerya ve Togo ziyareti, önümüzdeki dönemde İstanbul’da düzenlenecek Türkiye-Afrika III. Ekonomi ve İş Forumu ve Üçüncü Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi öncesinde bölge ülkeleriyle ilişkiler bakımından büyük önem taşıyor. Ziyaretlerle, 2020 yılı sonu itibarıyla 25,3 milyar dolar seviyesine ulaşan Türkiye-Afrika ticaret hacminin daha da artırılması hedefleniyor