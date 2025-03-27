Erdoğan, Ahmet Mücahid Ören’i Kabul Etti

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN KABULÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahid Ören’i Külliye’de kabul etti. Yaklaşık bir saat süren bu görüşmede, iç ve dış gündemin yanı sıra İhlas Holding’in önemli yatırımları ele alındı.

KIRGIZİSTAN’DAKİ ENERJİ PROJELERİ

Ahmet Mücahid Ören, Türk Devletleri Teşkilatı açısından kritik bir öneme sahip olan Kırgızistan’daki 7 milyar dolarlık enerji projeleriyle ilgili son durumu Cumhurbaşkanı Erdoğan’a aktardı. Ayrıca, Türkiye Gazetesi, TGRT ve İHA gibi ulusun en köklü ve güçlü kurumlarına sahip İhlas Medya’nın faaliyetleri hakkında bilgi verirken, dijital alanda “Türkiye Today” gibi yeni markalarla küresel başarılara odaklandıklarını belirtti.

A. Mücahid Ören, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Ramazan Bayramı’nı tebrik etti. Erdoğan da Türkiye Gazetesi’nin yaklaşmakta olan 55. yaşını kutladı.