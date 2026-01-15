Erdoğan: Aile Kurumu Saldırı Altında Tehditler Artıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde “TRT Genç Kanalı Açılış Etkinliği” kapsamında bir konuşma yaptı. Konuşmasında aile kurumu ile medya üzerindeki etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AİLE KURUMU SALDIRI ALTINDA

Erdoğan, aile yapısının baskı altında olduğunu vurgulayarak, “Dizilerden sinemaya, oyuncaklardan dijital oyunlara kadar her alanda çarpık ilişki ve sapkınlıklar teşvik ediliyor” ifadelerini kullandı. Özellikle dijital oyunların gençler üzerinde sanal bahis ve kumar gibi olumsuz etkilere neden olduğunu belirtti.

Son zamanlarda yaşanan aile içi olayların en önemli sebeplerinden birinin alkol, sanal bahis ve uyuşturucu olduğu gözlemleniyor. Erdoğan, “Uyuşturucu, alkol, sanal bahis, kumar ve sigara bağımlılığı, milli bünyemiz açısından terör kadar hatta daha da zararlı boyutlara ulaşmıştır” dedi.

Ankara’da kış şartlarında su kesintileri yaşandığını belirten Erdoğan, ailelerin temel ihtiyaçlarını karşılamak için çeşme başında nöbet tutmak zorunda kaldığını ifade etti. Bunun yanı sıra, bazı kişilerin yaşanan sorunları haberleştiren medyayı suçlayarak, “Yüzü kızarmadan özgür basını suçluyorlar” dedi. Basının kamu adına yöneticileri denetleme görevini üstlendiğinin altını çizerek, “Medyaya parmak sallayacağınıza önce işinizi layıkıyla yapın” çağrısında bulundu.