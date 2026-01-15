Erdoğan: Aile Kurumu Saldırı Altında Tehditler Artıyor

erdogan-aile-kurumu-saldiri-altinda-tehditler-artiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde “TRT Genç Kanalı Açılış Etkinliği” kapsamında bir konuşma yaptı. Konuşmasında aile kurumu ile medya üzerindeki etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AİLE KURUMU SALDIRI ALTINDA

Erdoğan, aile yapısının baskı altında olduğunu vurgulayarak, “Dizilerden sinemaya, oyuncaklardan dijital oyunlara kadar her alanda çarpık ilişki ve sapkınlıklar teşvik ediliyor” ifadelerini kullandı. Özellikle dijital oyunların gençler üzerinde sanal bahis ve kumar gibi olumsuz etkilere neden olduğunu belirtti.

Son zamanlarda yaşanan aile içi olayların en önemli sebeplerinden birinin alkol, sanal bahis ve uyuşturucu olduğu gözlemleniyor. Erdoğan, “Uyuşturucu, alkol, sanal bahis, kumar ve sigara bağımlılığı, milli bünyemiz açısından terör kadar hatta daha da zararlı boyutlara ulaşmıştır” dedi.

Ankara’da kış şartlarında su kesintileri yaşandığını belirten Erdoğan, ailelerin temel ihtiyaçlarını karşılamak için çeşme başında nöbet tutmak zorunda kaldığını ifade etti. Bunun yanı sıra, bazı kişilerin yaşanan sorunları haberleştiren medyayı suçlayarak, “Yüzü kızarmadan özgür basını suçluyorlar” dedi. Basının kamu adına yöneticileri denetleme görevini üstlendiğinin altını çizerek, “Medyaya parmak sallayacağınıza önce işinizi layıkıyla yapın” çağrısında bulundu.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aile Kurumu Saldırı Altında

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ailesel değerlere yönelik tehditleri gündeme getirerek, toplumda yayılan olumsuz karakterlerin çeşitli medya araçlarıyla desteklendiğini vurguladı.
Gündem

Çalhanoğlu Transferi İçin Galatasaray Beklemede Kaldı

Galatasaray yöneticilerinin İtalya'da Hakan Çalhanoğlu için Inter ile görüşmeler yapacağı öne sürüldü. Ancak Inter'in Çalhanoğlu transferi konusunda farklı bir yaklaşımı olduğu bildirildi.
Gündem

İstanbul’a Soğuk Hava Dalgası Geliyor

MGM ve İBB'nin hava raporuna göre, yeni haftada batıda sıcaklık 4-6 derece artacak, doğuda ise 3-5 derece düşecek.
Gündem

Temassız Ödeme Limitleri 2 Bin 500 Liraya Yükseldi

Kredi ve banka kartlarındaki temassız ödeme limiti 2.500 liraya çıkarıldı. Bu artış, günlük alışverişlerde ödeme kolaylığı sağlar ve güvenlik önlemleriyle ayarlanabilir.
Gündem

YHT Bilet Fiyatlarında Tarihi Zam Oranı Açıklandı

Ulaştırma Bakanlığı, Yüksek Hızlı Tren bilet tarifelerini %19,23 oranında artırarak Ankara-İstanbul seferinin bilet fiyatını 930 TL’ye çıkardı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.