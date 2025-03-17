Erdoğan, AK Kütüphane’yi Ziyaret Etti

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AK KÜTÜPHANE’Yİ ZİYARET ETTİ

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısından önce AK Parti Konferans Salonu’ndaki AK Kütüphane’yi ziyaret ediyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen ve bazı partililer tarafından karşılanan Erdoğan, kütüphane hakkında yetkililerden detaylı bilgi alıyor ve anı olarak hatıra fotoğrafı çektiriyor.

KÜTÜPHANEDE 18 BİNDEN FAZLA KİTAP BULUNUYOR

AK Kütüphane, 18 binden fazla kitabı bünyesinde barındırıyor. Kütüphanenin duvarında Erdoğan’ın “Oku, Düşün, Uygula; Neticelendir” şeklindeki motivasyonel sözleri dikkat çekiyor.