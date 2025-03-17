Haberler

Erdoğan, AK Kütüphane’yi Ziyaret Etti

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AK KÜTÜPHANE’Yİ ZİYARET ETTİ

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısından önce AK Parti Konferans Salonu’ndaki AK Kütüphane’yi ziyaret ediyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen ve bazı partililer tarafından karşılanan Erdoğan, kütüphane hakkında yetkililerden detaylı bilgi alıyor ve anı olarak hatıra fotoğrafı çektiriyor.

KÜTÜPHANEDE 18 BİNDEN FAZLA KİTAP BULUNUYOR

AK Kütüphane, 18 binden fazla kitabı bünyesinde barındırıyor. Kütüphanenin duvarında Erdoğan’ın “Oku, Düşün, Uygula; Neticelendir” şeklindeki motivasyonel sözleri dikkat çekiyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Lübnan-Suriye Gerilimi: Karşılıklı Atışlar Başladı

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Suriye-Lübnan sınırındaki çatışmaların son bulması gerektiğini vurgulayarak, ordusuna atışlara yanıt verilmesi talimatını verdi.
Haberler

AB, Suriye’ye 2,5 Milyar Euro Yardım Yapacak

Avrupa Birliği, Suriye'deki insani krizi hafifletmek amacıyla 2025-2026 döneminde 2,5 milyar euro yardım sağlamayı ve yaptırımları hafifletmeyi planladığını açıkladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.