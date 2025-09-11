Erdoğan, AK Parti’ye Katılan Başkanlara Rozet Taktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısına başkanlık etti. Toplantının öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’ye katılan Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu ve Emirgazi Belediye Başkanı Mesut Mertcan’a rozet taktı.

hasan ustağlu’nun geçmişi

Konya Seydişehir’de 1975 yılında dünyaya gelen Hasan Ustaoğlu, 1999 yılında Selçuk Üniversitesi Harita Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından 4 yıl boyunca özel bir şirkette çalıştı. 2004 yılında kendi mühendislik firmasında faaliyet gösteren Ustaoğlu, 2010 yılından itibaren CHP yönetim kurulu üyeliği ve ilçe sekreterliği görevlerini üstlendi. 2014-2019 yılları arasında CHP’den Seydişehir Belediye Meclis Üyeliği görevini yürüttü ve 2019 yılında Konya Büyükşehir Belediye Meclis üyeliğine seçildi. 31 Mart yerel seçimlerinde CHP’den Seydişehir Belediye Başkanı olarak görev aldı ve sonrasında AK Parti’ye katıldı. Ustaoğlu’na rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.