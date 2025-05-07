Erdoğan: Akkuyu İle Farklı Lig Yükseldi

ERDOĞAN’DAN YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI AÇIKLAMALARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024 Yılı Yenilenebilir Enerji Yatırımları Toplu Açılış Töreni’nde Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi’nde bir konuşma yaptı. Son dönemlerdeki petrol ve doğal gaz keşiflerinin önemine vurgu yapan Erdoğan, “Başarılı alanlarımızın en başında enerji sektörü geliyor. Her alanda ciddi yatırımlar yaptık. Karadeniz ve Gabar’daki keşifler ile makus talihimizi değiştirdik. Türkiye’yi enerji koridorlarının kesiştiği merkeze dönüştürdük. Elini vicdanına koyan herkes Türkiye’nin enerji alanında büyük sıçrama yaptığını zaten kabul ediyor.” dedi.

TÖRENDEKİ HİZMETLER VE HEDEFLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Aziz milletim, Enerji Bakanlığı’mızın kıymetli mensupları, sizleri tüm kalbi duygularımla selamlıyorum. Bu anlamlı programa vesile olan sayın bakan ve ekibine teşekkür ediyorum. Ülkemizin enerji alanında farklı bir ivme kazandığı herkes tarafından ifade ediliyor.” diyerek konuşmasına devam etti. Törenin ve hizmete sundukları yatırımların hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, bu yatırımları ülkeye kazandıran firma ve kurumları tebrik etti.

Enerjinin, devletlerin en önemli meselelerinden biri haline geldiğini belirten Erdoğan, “Enerji talebimiz hızla yükselirken enerji kaynaklarımız da erimekte ve dünyamız kirlenmektedir.” şeklinde uyarıda bulundu. Gelişmiş ülkelerin enerji politikalarını mevcut duruma göre planladıklarını ifade eden Erdoğan, Avrupa’daki enerji kesintilerinin de bu durumun önemini bir kez daha gözler önüne serdiğini söyledi.

YENİLENEBİLİR ENERJİDE HEDEFLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, enerji talebinin 2035 yılına kadar yüzde 50 artacağını öngörde. 60-100 milyar dolar aralığında enerji faturası bulunduğunu belirterek, bu faturayı düşürerek Türkiye’yi net ihracatçı bir ülke yapabilmeyi amaçladıklarını vurguladı. Yenilenebilir enerjinin, bu hedeflere ulaşmada en önemli sac ayaklarından biri olduğunu söyledi.

Yenilenebilir enerji alanında Avrupa’da 5, dünyada ise 11. sırada yeraldıklarını kaydeden Erdoğan, “Güneş enerjisi 21 bin 803 megavata ulaştı. Rüzgar ve güneş enerjisinde 120 bin megavata çıkarmayı hedefliyoruz.” dedi. Ayrıca, 2035 itibariyle 5 bin megavatlık deniz üstü rüzgar kapasitesini hedeflediklerini ekledi.

Erdoğan, yatırımcıların karşılaştığı sorunları asla göz ardı etmediklerini belirtip, 48 aya varan izin süresini 18 aya düşüreceklerini söyledi. Diğer politikalarının muhalefet gündeminde yer almadığını vurgulayan Cumhurbaşkanı, gerçeklerle yüzleşmeleri konusunda muhalefeti eleştirdi.

YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARINDA BÜYÜK BAŞARI

2024 yılında 81 ilde 6 bin 182 elektrik üretim santralinin devreye alınacağını müjdeleyen Erdoğan, toplam değerin 5 milyar dolar olduğunu belirtti. Yenilenebilir yatırımların yıllık kapasitesinin 23.8 teravat saat olacağını ve sağladığı tasarrufun 1.3 milyar dolar olduğunu ifade etti. Erdoğan, “Temiz enerji yatırımlarını teşvik etmeyi ve desteklemeyi sürdüreceğiz.” diyerek sözlerine son verdi.