Erdoğan, Akşener’den kazandığı tazminatı bağışladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’den kazandığı tazminatı TÜRGEV’e bağışladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle açtığı davada, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’den 55 bin TL manevi tazminat kazandı. Erdoğan, kazandığı tazminatı Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfına bağışladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in 2019 Mart ayında Denizli ve Aydın’da yaptığı konuşmalarda Erdoğan’a yönelik ithamlarda bulunduğunu ve bunun üzerine Akşener aleyhine Ankara 14’üncü Asliye Hukuk Mahkemesi’nde manevi tazminat davası açıldığını ifade etti.

Yargılama sonucu Akşener’in 55 bin lira manevi tazminat ödemesi yönünde karar verildiğini belirten Aydın, söz konusunun paranın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tensipleriyle TÜRGEV’e bağışlandığını kaydetti.