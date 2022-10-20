Erdoğan, Aliyev ile açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan’ın işgalden kurtardığı topraklarda inşa edilen Zengilan Havalimanı’nın açılışına katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun yurt dışı mesaisini sürdürüyor. Bu kapsamda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in davetine icabetle Azerbaycan’a günübirlik ziyarette bulunan Erdoğan, Azerbaycan’ın Zengilan şehrine ulaştı.

Erdoğan’ın bulunduğu uçak, Azerbaycan’ın işgalden kurtarılan topraklarında Türk firmalarının da katkılarıyla inşa edilen ikinci havalimanı olan Zengilan Uluslararası Havalimanı’na indi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından karşılanan Erdoğan, yapımı tamamlanan havalimanına inen ilk devlet başkanı oldu.

Yeni havalimanının açılış kurdelesini kesen Erdoğan ve Aliyev’e, havalimanının sembolik anahtarları takdim edildi. Erdoğan ve Aliyev anahtar ile basın mensuplarına poz verdi.